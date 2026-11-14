Del calor a la lluvia en Santiago: a qué hora vuelven las precipitaciones a la RM

El pronóstico del tiempo advierte un cambio en el escenario meteorológico tras jornadas marcadas por el intenso calor en la capital.

Las altas temperaturas que marcaron los últimos días en la Región Metropolitana darán paso a un escenario meteorológico distinto durante este fin de semana.

Según adelantó el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, algunas zonas de Santiago podrían recibir precipitaciones durante la madrugada de este domingo, al igual que en sectores de otras regiones del país.

“Podríamos tener en sectores precordilleranos y quizás en algunos valles algunas precipitaciones entre la región de O’Higgins y prácticamente la región del Biobío”, explicó.

¿A qué hora comenzaría la lluvia en Santiago?

Marcone señaló que el descenso de las temperaturas ya se hizo notar durante este sábado. La máxima alcanzó cerca de 8 grados menos que la jornada anterior, lo que también se reflejaría durante la noche.

“Esta noche va a ser algo más fresquita porque hoy la máxima es prácticamente 8 grados menos que el día de ayer. Por lo tanto hoy día unos 17 grados, 16 grados a eso de las 10:00 de la noche”, indicó.

Respecto de las precipitaciones en la capital, el meteorólogo situó su posible llegada entre la 01:00 y las 04:00 horas del domingo.

Las lluvias afectarían principalmente al sector suroriente de la Región Metropolitana. Entre las comunas mencionadas están Pirque y San José de Maipo. También podrían registrarse precipitaciones hacia el sur, en Buin y Paine.

El pronóstico contempla, además, la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos de estos sectores. La inestabilidad podría extenderse hasta San Francisco de Mostazal, en la zona norte de la Región de O’Higgins.

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la próxima semana?

Para el inicio de la próxima semana, Marcone anticipó que se mantendrán las condiciones nubosas, aunque podrían aparecer algunos períodos de sol.

“Sigue nuboso, ocasionalmente con algo de sol, 12 y 21 grados. Está esa posibilidad también muy ocasional de alguna llovizna”, señaló sobre el pronóstico del tiempo para el lunes.

Sin embargo, el meteorólogo puso especial atención en otro efecto del sistema frontal: la llegada de nieve nueva a la cordillera. Este fenómeno podría generar deshielos cuando vuelvan a subir las temperaturas. Por ello, advirtió que el aumento de los caudales podría representar un riesgo en algunos sectores cordilleranos.