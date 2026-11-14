Las críticas de Briones por acuerdo con camioneros: “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas”

El exministro Ignacio Briones aseveró que “dar beneficios ante tomas ilegales las valida e incentiva a otros a hacer lo mismo”.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionó el acuerdo que alcanzó el Gobierno con los camioneros para poner fin a las movilizaciones registradas esta semana en distintas rutas del país. Las protestas surgieron por el aumento en el precio de los combustibles y terminaron luego de que ambas partes llegaran a un entendimiento.

A través de su cuenta de X, el exsecretario de Estado criticó las concesiones económicas que recibiría el gremio y puso el foco en las consecuencias de negociar beneficios después de una paralización que incluyó tomas de rutas.

Briones recordó que los transportistas ya cuentan con una devolución histórica del impuesto específico al diésel. Además, cuestionó que el acuerdo contemple aumentar ese beneficio.

Los camioneros, expuso, “no solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan”.

El exministro también se refirió al impacto que tendría esta medida en las arcas fiscales. Según sus cálculos, el costo anual alcanzaría los US$100 millones una vez que entre en régimen.

“¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 mill./año; $3,5 millones promedio por camionero”, detalló.

A partir de esas cifras, Briones lanzó una crítica directa a la forma en que se resolvió el conflicto. “Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho”, escribió.

Ignacio Briones cuestionó las consecuencias del acuerdo con camioneros

El exministro aclaró que sus reparos no apuntan exclusivamente a la actual administración, sino a la señal que, a su juicio, se entrega cuando las autoridades conceden beneficios después de acciones que considera ilegales.

En esa línea, advirtió sobre el precedente que podría establecer este tipo de negociaciones. “Dar beneficios ante tomas ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de Derecho”, sostuvo.

Briones reconoció que las decisiones políticas deben considerar distintos factores, pero insistió en la necesidad de cuestionar este tipo de mecanismos de presión.

“La realidad política es compleja. Pero cambiar esta mala práctica exige cuestionarla”, enfatizó.

Los cuestionamientos del exministro no surgieron únicamente a raíz de las recientes movilizaciones. Días antes del conflicto, Briones había compartido en sus redes sociales una columna de opinión que publicó en 2022, donde ya manifestaba sus reparos frente a las denominadas “tomas de rutas”.