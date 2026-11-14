VIDEO – ¿Fue un meteorito? Todo lo que se sabe del destello que iluminó el cielo en Ñuble y Biobío

Un objeto luminoso cruzó el cielo chileno durante la noche de este viernes y generó sorpresa entre habitantes de distintas regiones.

Un llamativo fenómeno luminoso sorprendió a habitantes de distintas regiones de Chile durante la noche de este viernes 13 de noviembre. Cerca de las 21:32 horas, un objeto cruzó el cielo y dejó una intensa estela de luz que, por algunos segundos, se transformó en una brillante bola de fuego.

Los registros del avistamiento comenzaron a circular en redes sociales. En ellos se aprecia el paso del objeto y el destello que iluminó el cielo nocturno.

Según informó la Red Geocientífica de Chile, los primeros testimonios llegaron desde distintos puntos del país. Los reportes abarcaron desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos y describieron el fenómeno como “una especie de bólido”.

También hubo observaciones en localidades de Ñuble y Biobío. Algunos usuarios aseguraron que escucharon un fuerte estruendo poco después de ver el objeto luminoso.

¿Fue un meteorito? ¿Qué provocó el destello en el cielo en regiones del Ñuble y Biobío?

La aparición del fenómeno generó dudas sobre su naturaleza y origen. Ante las consultas, la astrónoma y divulgadora científica Francisca Contreras abordó los testimonios de quienes aseguraron haber escuchado un ruido intenso.

La especialista puso en duda que el sonido correspondiera a un impacto del objeto contra la superficie terrestre. Para explicar lo ocurrido, planteó que podría tratarse de una onda de choque producida durante su desplazamiento por la atmósfera.

“Estuve preguntando a gente de Ñuble y de Biobío, y al parecer, no hay nada así como un impacto. Así que si escucharon un ruido muy estrepitoso, es más que nada esa onda de choque, de cómo este objeto se enfrenta también al aire en la atmósfera“, explicó.

Reportes se extendieron desde Talca hasta Temuco

La Red de Emergencia también entregó antecedentes sobre el avistamiento. De acuerdo con la organización, los primeros avisos ciudadanos comenzaron a llegar cerca de las 21:30 horas.

Los testimonios situaron el paso del objeto luminoso en un amplio tramo del país, desde Talca hasta Temuco.

En una primera evaluación, la entidad planteó dos posibles explicaciones para el fenómeno: “chatarra espacial o un meteoro”.