La compañía detrás de Claude debutará este jueves en el Nasdaq, luego de elevar el precio de sus acciones y ampliar el volumen de títulos ofrecidos a los inversionistas.

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial (IA) creadora de Claude, alcanzó un hito en Wall Street al fijar en US$83 el precio de cada acción de su oferta pública inicial (IPO), superando las proyecciones que había presentado inicialmente.

La operación contempla el ingreso de 980 millones de acciones Clase A, lo que eleva el monto de la oferta a US$81.300 millones y le permite superar el récord que hasta ahora mantenía SpaceX, la compañía de Elon Musk.

Anthropic supera las expectativas de Wall Street y prepara su debut bursátil

Los títulos comenzarán a transarse este jueves 19 de noviembre en el mercado Nasdaq, bajo el símbolo bursátil “ANT”. El precio definitivo quedó por encima del rango de entre US$70 y US$78 por acción que Anthropic había establecido en su prospecto, mientras que el número de acciones ofrecidas también aumentó, pasando de los 825 millones inicialmente previstos a 980 millones.

El monto podría ser aún mayor si se consideran las operaciones adicionales vinculadas a la compañía. Según los antecedentes publicados, la colocación incluye una venta privada por US$26.000 millones, lo que elevaría el total de la operación por sobre los US$107.000 millones.

De esta manera, Anthropic supera los US$75.000 millones obtenidos inicialmente por SpaceX, aunque la firma de Elon Musk alcanzó posteriormente US$85.700 millones tras ejecutarse la opción de sobreasignación. Medios estadounidenses estiman que la valoración de Anthropic se situará entre US$1,4 y US$1,5 billones.

Del total de acciones ofrecidas, 956.351.354 serán vendidas por Anthropic y otras 23.648.646 por accionistas actuales.

Al respecto, la compañía aclaró que “Anthropic no recibirá ninguno de los recursos procedentes de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores”.

Además, otorgó a los bancos colocadores una opción de 30 días para adquirir hasta 147 millones de títulos adicionales. La operación debería concluir el 20 de noviembre de 2026, luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) declarara efectiva la inscripción de los títulos.