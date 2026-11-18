El Ministerio Público decidió abrir la investigación tras conocer los antecedentes dados a conocer por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseverando que los hechos “podrían revestir caracteres de delitos”.

AGENCIA UNO

La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una indagatoria de oficio luego de la controversia generada en el Senado por la eventual falsificación de la firma de la parlamentaria del Socialismo Democrático, con el fin de alterar el quórum en una de las votaciones de la Ley de Presupuesto 2027.

La polémica involucra a la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD), quien es parte de la comitiva presidencial de José Antonio Kast en Asia, cuya lúbrica habría sido usada en un permiso constitucional que fue reingresado en la Cámara Alta.

Según consignó MegaNoticias, el Ministerio Público decidió abrir la investigación tras conocer los antecedentes dados a conocer por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseverando que los hechos “podrían revestir caracteres de delitos”.

Todo se originó cuando el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS), informara el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y de su par PS Fidel Espinoza, en momentos que se revisaba la norma de endeudamiento público solicitada por Hacienda en el Presupuesto 2027.

Pero la senadora Órdenes envió una carta a la Cámara Alta desconociendo haber autorizado esta acción: “Quiero señalar de manera categórica que no he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”.

Junto con ello, pidió mantener su permiso y reiteró que no estaba al tanto del “contenido, la autoría y la autenticidad” del documento que pedía su retiro.

Ante esta situación, el senador Rodolfo Carter pidió poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía, ya que “a lo menos hay una falsificación de firmas de un senador de la República, de una senadora de la República”.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza, el otro afectado por esta situación, descartó una falsificación de su firma, aseverando que “una desprolijidad administrativa no es un delito. Yo también me molesté con lo del permiso constitucional pero ya está resuelto y aclarado”.

“A mí nadie me falsificó la firma. Lo que no quita mi molestia con la bancada por el impasse. Pero es un hecho político. Cuando metamos a la Fiscalía a resolver nuestros líos políticos internos, estamos en el peor de los mundos”, expresó a La Tercera.