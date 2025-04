Marcel: modificación al Impuesto a la Renta se pone en pausa en medio de “guerra comercial”

Con los ex ministros de Hacienda Alejandro Foxley y Felipe Larraín a un lado, y el ex secretario de Estado del mismo ramo, Alberto Arenas, al otro, el actual titular de la cartera, Mario Marcel, dio inicio a una conferencia de prensa en Teatinos 120, tras reunirse con otros ex representantes del ministerio y del Banco Central.

Entre los presentes en la cita estuvieron Alejandro Foxley, Eduardo Aninat, Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre e Ignacio Briones. La “cumbre” tuvo como objetivo analizar el escenario económico que se ha abierto tras las decisiones de Estados Unidos en materia arancelaria, según explicó Marcel.

También participaron en la reunión la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y los ex presidentes del organismo: Andrés Bianchi, Roberto Zahler, Carlos Massad, Vittorio Corbo, José De Gregorio y Rodrigo Vergara.

El ministro de Hacienda calificó el momento económico como complejo, pese al ajuste de algunas medidas arancelarias. “Esa incertidumbre va a estar con nosotros un tiempo, y es a eso a lo que vamos a tener que hacer frente como país”, indicó Marcel.

Entre los temas debatidos con los ex ministros estuvieron cómo reducir la incertidumbre en el mercado exportador, cómo diversificar la matriz exportadora chilena, cómo conducir las negociaciones con Estados Unidos, impulsar el crecimiento y acelerar la aprobación de medidas que están en trámite legislativo y que podrían otorgar mayor seguridad a la inversión.

Dentro de los anuncios, Marcel detalló que se congelará una eventual reducción al Impuesto a la Renta —que se había planteado bajar del 27% al 24% como parte del proyecto gubernamental—, quedando en pausa. La decisión se tomó con el objetivo de proteger las finanzas públicas.

El ministro de Hacienda añadió que se están buscando “alternativas de rebaja al Impuesto a la Renta compensadas, de manera de no deteriorar las arcas fiscales”.

Las definiciones se dan en un día donde resta claridad sobre los nuevos anuncios arancelarios de Trump, y donde además el mandatario de Estados Unidos ha sido acusado de generar movimientos en los mercados financieros que van en su beneficio.