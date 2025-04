Ignacio Briones, Nicole Nehme, Sebastián Edwards y José de Gregorio: el consejo top que estrena Hacienda para monitorear efecto Trump

Destacados economistas, exfuncionarios de gobierno y expertos en diversas ramas, son parte del equipo que el presidente Gabriel Boric presentó, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel y el canciller Alberto van Klaveren, como parte del staff que se integró al bautizado como Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Económica y Financiera Internacional (CPEFI).

Los ex presidentes y consejeros del Banco Central, ex exministros de Hacienda, ex subsecretarios de Relaciones Económicas Internacionales e integrantes del sector académico y privado con diferentes tendencias políticas, tienen como requerimiento ser parte de la mesa transversal que persigue dar respuesta a la incertidumbre que se ha generado en la economía las últimas semanas, luego de las decisiones del gobierno de Estados Unidos.

“El objetivo del consejo es asesorar al Ministerio de Hacienda y apoyar el desarrollo de iniciativas que permitan enfrentar los desafíos actuales de las relaciones económicas y comerciales a nivel global, así como nuevas oportunidades de comercio e inversión para Chile. También deberá hacer seguimiento y recomendar acciones y políticas para reforzar la seguridad y prosperidad económica de Chile”, informó Presidencia en un comunicado de prensa.

El Consejo de Alto Nivel analizará en diferentes grupos de trabajo los efectos que se puedan sentir en la economía local y sus alternativas para paliarlos.

Sus integrantes, con participación ad honorem, incluye a expertos de reconocida trayectoria en política económica, comercial y financiera, como el expresidente del Banco Central y exministro de Economía, Minería y Energía, José de Gregorio; los exministros de Hacienda Ignacio Briones y Andrés Velasco; el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo; y los ex consejeros y vicepresidentes de la entidad, Sebastián Claro y Pablo García.

También componen este consejo Sebastián Edwards, Roberto Álvarez, Dorothea López, Kathleen Barclay, Antonio Walker, Patricio Rojas, Raúl Sáez, Osvaldo Rosales, Rodrigo Yáñez, Nicole Nehme, Mario Matus y Alejandro Jara.

“Las principales áreas de trabajo serán realizar un diagnóstico de la situación económica internacional, buscar nuevas oportunidades de aprovechamiento de tratados comerciales y nuevos mercados, buscar acciones que mitiguen los impactos negativos de los aranceles sobre el sector exportador, entre otros. El consejo tendrá una duración de seis meses, con al menos dos sesiones al mes. Su participación será ad honorem”, precisó la autoridad.

“Es una señal de certidumbre de largo plazo el que seamos capaces de sentarnos en la mesa diferentes personalidades del mundo político y académico vinculado a centros de estudios de diferentes ideas políticas, porque compartimos una visión de largo plazo respecto a Chile. Eso es tremendamente positivo y otorga en sí mismo una fuerte señal a los mercados, a los diferentes actores políticos y también al mundo internacional”, dijo Boric.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agregó que “contar con una estrategia es un paso fundamental para poder reducir la incertidumbre, acortar los escenarios y ordenar las decisiones del Gobierno. El escenario de guerra comercial de proteccionismo en el mundo es una amenaza muy importante a la economía global y particularmente a las perspectivas para Chile. No es una amenaza inminente, pero sí implica un riesgo para nuestro crecimiento futuro, para la estabilidad de los mercados internacionales. En esta reunión hemos convocado un grupo de 18 personas, todos con amplia experiencia en temas comerciales, económicos y financieros, con quienes iremos consultando las acciones dentro de la estrategia para enfrentar este escenario internacional”.