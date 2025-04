Los datos que explican el aumento en las ganancias de los bancos y por qué se debilitaron en marzo

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó las ganancias de los bancos durante los primeros tres meses de 2025.

De acuerdo con la autoridad, el tercer mes del año el sistema bancario registró ganancias, en conjunto, por US$ 603 millones. La cifra representó un aumento de 17,16% en 12 meses, mientras que en relación al mes de febrero, un avance de 1,07%.

Pese a ello, de acuerdo con el detalle entregado por la Asociación de Bancos (ABIF) en cuanto a las cifras, en marzo las ganancias del sector se contrajeron 2,2% en términos reales “situación explicada principalmente por la caída de las colocaciones comerciales, las cuales disminuyeron un 5,1%.”.

En el segmento de personas, los créditos de consumo no crecieron prácticamente al comparar febrero y marzo, indicando una variación de 0,2%, “mientras que el crédito hipotecario registró un crecimiento acotado de 1,3% anual”.

En términos absolutos, en marzo de 2025 el crédito agregado ascendió a US$ 252 mil millones, de los cuales US$ 129 mil millones (51,1%) correspondían a colocaciones comerciales, US$ 91 mil millones (36,3%) a créditos hipotecarios y US$ 32 mil millones (12,6%) a la cartera de consumo, detalló la ABIF.

“El crecimiento del crédito de consumo siguió estancado. En marzo la cartera alcanzó una variación anual de solo 0,2%, similar que en los tres meses previos (Gráfico N° 1). Este dinamismo es coherente con la Encuesta de Crédito Bancario del Banco Central, la cual muestra un debilitamiento adicional de la demanda crediticia en el primer trimestre de este año. En efecto, el 17% de las entidades encuestadas percibió una demanda más débil, al tiempo que la fracción de bancos que reporta una demanda fortalecida se redujo de 33% a 8%”, añadió.