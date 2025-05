Colusión de los pollos se reactiva: comienzan cálculos para determinar indemnización a los consumidores

En abril de 2020, la Corte Suprema ratificó la sentencia que multó a las tres principales cadenas de supermercados del país, Walmart, Cencosud y SMU; por colusión en el segmento de las ventas de carne de pollos fresca.

En ese entonces, el máximo tribunal, en fallo unánime, ratificó la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y confirmó que las cadenas se coordinaron para vender de manera concertada el pollo fresco en sus supermercados, fijando los precios mínimos de venta.

El periodo en el que ocurrió la conducta fue entre 2008 y 2011. Como castigo, las empresas fueron condenadas a pagar, en el caso de Cencosud 11.532 Unidades Tributarias Anuales (equivalentes a US$ 8,2 millones de la época); SMU 6.876 UTA (US$ 4,9 millones) y Walmart 11.160 UTA (US$ 7,9 millones a esa fecha), todo a beneficio fiscal.

¿Pero qué pasó con los consumidores afectados por esta práctica de mercado? Después de cinco años conocida la sentencia, se están determinando los montos en que los usuarios podrán ser indemnizados, todo mediante un proceso que tiene sede en el TDLC.

La cifra compensatoria y sentencia final en el caso para beneficio de los consumidores, podría conocerse a fines de 2025, luego de que se iniciaran los trámites para que se asignen los peritos que determinen el daño moral y patrimonial que significó esta colusión para las personas.

“El Sernac persigue una compensación para los consumidores y busca que se condene a las demandadas a pagar todos los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados a los consumidores que fueron afectados por la colusión del mercado de los pollos ocurrida entre los años 2008 y 2011″, detalló el organismo a EL DÍNAMO.

Además, agregaron que la exigencia se basa en que la justicia ratificó en dos instancias que existió colusión y que “será la justicia quien determine los montos de las compensaciones y el servicio (Sernac) realizará todas las gestiones correspondientes para lograr una sentencia favorable y adecuada para los consumidores”.

Desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), su presidente, Hernán Calderón, comentó a EL DÍNAMO que de las tres cadenas involucradas en la colusión, “Walmart y Cencosud no han querido llegar a un acuerdo y por lo tanto, la demanda colectiva continúa en el TDLC y esperamos que prontamente el tribunal se pronuncie y dicte fallos para poder compensar a los consumidores por estos montos que van a ser importantes”.

Una vez que se conozca la sentencia del TDLC, se pueden presentar apelaciones ante la Corte Suprema.

Los informes clave

Para determinar con cuánto podrían ser compensados los usuarios por la colusión de los pollos, hay dos informes clave. El primero, el daño patrimonial, que implica dimensionar la afectación de mercado por el mal comportamiento de las empresas.

El Sernac ya presentó el documento anteriormente mencionado. Dicho análisis fue elaborado por el perito Joaquín Poblete Lavanchy. El informe analizó en profundidad el mercado del pollo fresco y se realizó con bases de datos de este mercado de SMU, Cencosud y Walmart.

El estudio asegura que, si bien, analizando todas las variables de acuerdo con una propuesta metodológica, la cifra final de daños, llegaría a 86.649 UTA. Esto equivale a $ 5.948 millones (UTA al 5 de abril de 2025).

Agrega, también, que en el periodo de la colusión analizado, el sobreprecio de la carne de pollo fresca fue del orden de 5%.

Un segundo informe se conocerá de aquí a tres meses. Se trata del documento que cifrará el daño moral en los consumidores chilenos.

El TDLC ya designó al perito autorizado por la Corte Suprema para realizas este análisis. Se trata de Iván Mora Moreno, quien realizará las estimaciones del monto en el que traduciría para los usuarios citado daño moral.

“Hoy en día se puede demandar el daño moral colectivo y ese daño moral se basa en peritajes y estudios de cuánto es lo que pudo afectar al colectivo de los usuarios afectados. En este caso va a tener que ser un monto igual para todos los consumidores si el tribunal y las pruebas determinan esos daños morales colectivos”, agregó Hernán Calderón.

SMU: compensación por 13 mil pesos llegó a 191 mil personas

Si bien Cencosud y Walmart no quisieron llegar a un acuerdo compensatorio, las cadenas de supermercados podrían ofrecer una salida alternativa por la colusión de los pollos hasta antes de conocerse la sentencia final en el tribunal.

Quienes sí compensaron fueron los dueños de Unimarc. La cadena -de acuerdo a información de Diario Financiero- desembolsó unos $2.600 millones en el pago de $13.722 a 191 mil personas que reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, en el marco de un acuerdo alcanzado por SMU (controlador de Unimarc), la Conadecus y el Sernac.

El otro antecedente que existe al respecto es el pago de la colusión del confort. En 2018 se inició el pago de $7.000 a quienes eran mayores e 18 años al 31 de mayo de ese año y poseían Cuenta RUT, vista o chequera electrónica del BancoEstado. Lo anterior, se estima, alcanzó a 13 millones de personas con un costo de US$ 150 millones para CMPC, una de las empresas involucradas.

Consultadas al respecto, Walmart y Cencosud declinaron participar de esta nota.