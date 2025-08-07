CPC reúne a la élite empresarial en lanzamiento de plan para reactivar el crecimiento económico

Susana Jiménez explicó que es un momento “preciso para proponer y debatir ideas de política pública que creemos necesarias para que los motores de Chile vuelvan a impulsar al país hacia el progreso”

Expertos, académicos, think tanks y gremios se han unido a la corriente de realizar estudios y análisis con miras a retomar el crecimiento económico. Esta vez fue el turno de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que, ante la élite empresarial, presentó su Plan Motores, con miras a reactivar el crecimiento económico del país.

Los representantes del empresariado se dieron cita en el auditorio de Tánica, en Vitacura, donde más de 80 empresarios escucharon atentamente la propuesta. Alfredo Echavarría, de la Cámara Chilena de la Construcción; José Manuel Mena, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; Antonio Walker, de la Sociedad Nacional de Agricultura; Rosario Navarro, de la Sofofa; José Pakomio, de la Cámara Nacional de Comercio; y Jorge Riesco, de la Sociedad Nacional de Minería —entre otros—, fueron parte de la audiencia.

Entre los asistentes también estuvieron Juan Eduardo Errázuriz (Sigo Koopers), Heriberto Urzúa (director de empresas), Eduardo Navarro (Copec), Guillermo Tagle (Credicorp Capital), Bernardo Larraín Matte (Pivotes y Colbún), Katia Trusich (Grande Pyme), Óscar Hasbún (CSAV) y Vivianne Blanlot (ex ministra de Obras Públicas).

La anfitriona de la instancia fue la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien explicó que es un momento “preciso para proponer y debatir ideas de política pública que creemos necesarias para que los motores de Chile vuelvan a impulsar al país hacia el progreso”.

“Entre 1990 y 2014, nuestro PIB creció a un promedio anual de 5,1%, un ritmo que nos permitió importantes logros en materias como superación de la pobreza, ingreso per cápita, acceso a la educación y construcción de obras de infraestructura. Pero la tasa de crecimiento cayó dramáticamente a 1,9% en el período 2015-2024, debido principalmente a una seguidilla de malas políticas públicas, incertidumbre política y la crisis de seguridad”, dijo Jiménez.

Equipos de trabajo

La propuesta de la CPC se articuló luego de varios meses de trabajo con los principales gremios del país, y se aglutinó en el documento Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile. El documento reúne 50 propuestas y 15 motores.

La premisa para elaborar esta hoja de ruta fue proyectar que Chile puede volver a crecer. “¿Qué ocurriría si creciéramos al 4% anual los próximos 10 años? Pasaríamos de un ingreso per cápita (a paridad de poder de compra) de US$ 33 mil a casi US$ 48 mil. Eso es equivalente al PIB per cápita que ha alcanzado Portugal, considerado un país desarrollado, con todo lo que eso implica en bienestar para las personas. Y en menos de 15 años creciendo al 4% anual, superaríamos el nivel de España, que hoy tiene 54 mil dólares de ingreso per cápita. Aunque es una meta muy desafiante, sabemos que es posible y no estamos lejos si hacemos bien las cosas”, aseguró el gremio.

Los ejes de la propuesta de la CPC para el crecimiento económico

1. Desarrollo de Infraestructura.

Acelerar la ejecución de proyectos, modernizar los mecanismos de asociación público-privada, fortalecer la planificación estratégica de largo plazo, desarrollar la infraestructura necesaria y establecer un marco regulatorio apropiado.

2. Competitividad Tributaria y Sostenibilidad Fiscal.

Avanzar hacia un sistema más competitivo, simple y equitativo, que permita competir en igualdad de condiciones como destino de inversión, con una amplia base de contribuyentes y sustentado en una institucionalidad robusta y garante de los derechos de los contribuyentes.

3. Profundización del Mercado de Capitales.

Modernizar y profundizar el mercado financiero, con el fin de aumentar la rentabilidad de los ahorros y mejorar el acceso a financiamiento para empresas de baja y mediana capitalización.

4. Más y Mejor Empleo.

Mejorar la calidad y formación educativa desde los primeros años y a lo largo de toda la vida; fortalecer la formación técnico-profesional; aumentar la movilidad laboral; sintonizar con los retos de la irrupción tecnológica; reducir los costos laborales y crear más empleo formal, además de simplificar el acceso a la capacitación para las PYMEs.

5. Estado como promotor del desarrollo del país.

Las propuestas apuntan a reconstruir la legitimidad de la acción del Estado, haciéndolo más eficiente. Para ello, es necesario reformar leyes que traban la inversión, junto con modernizar el Estado, especialmente en las áreas de empleo público, evaluación ambiental, institucionalidad independiente para la evaluación de políticas públicas e incorporación de inteligencia artificial.

6. Seguridad y Estado de Derecho.

Se enfocan en una mejor trazabilidad para el control de robos, prevención temprana, mayor inteligencia, persecución efectiva y anticipación del delito. También se requiere fortalecer la colaboración público-privada y la institucionalidad.