Imacec de julio: los factores que incidieron en el bajo crecimiento económico

La actividad económica se ubicó bajo las expectativas del mercado en el séptimo mes del año.

El Banco Central dio a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de julio, el que creció un 1,8% en comparación con igual mes del año anterior, ubicándose bajo las expectativas.

En el detalle, el instituto emisor explicó que la serie desestacionalizada aumentó 1,0% respecto del mes precedente y 2,3% en doce meses, dando cuenta que el séptimo mes del año registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2024.

El Banco Central explicó que el resultado del Imacec julio se explica “por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios”.

En ese sentido, la caída de la minería ocurrió por una menor extracción de cobre, hierro y litio, mientras que en el resto de bienes se registró una disminución del valor agregado de la generación eléctrica. En tanto, la industria creció como resultado de la mayor fabricación de productos elaborados de metal y químicos.

En cuanto al comercio, tuvo un aumento de 6,6% en términos anuales, ya que todos sus componentes presentaron resultados positivos. Aquí destacó el comercio mayorista, seguido del minorista. Mientras el primero fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario; el minorista vio un alza en las ventas realizadas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta online. En cuanto al comercio automotor, registró mayores ventas y mantenciones de vehículos.

Junto con eso, indicó que el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.