Minvu negó deuda de US$ 1.000 millones por viviendas sociales y lo atribuyó a “interpretación equívoca”

El denominado Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Minvu contempla la entrega de 260 mil viviendas sociales durante la gestión del presidente Gabriel Boric.

El Ministerio de Vivienda negó este viernes que mantenga una deuda por cerca de US$ 1.000 millones con constructoras, inmobiliarias y proveedores relacionados con las viviendas sociales, y aseguró que dicha cifra “correspondería a una estimación de una fuente de la industria“.

De esta forma, la secretaría de Estado que encabeza el ministro Carlos Montes rebatió la información publicada esta jornada por Diario Financiero, según la cual el Minvu se habría quedado sin presupuesto para pagar las cientos de miles de viviendas sociales que forman parte del programa del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En esa línea, el ministerio puntualizó que, según su punto de vista, “podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente“.

En su declaración, el Minvu expuso que “efectivamente, hay Serviu -situación que se concentra fundamentalmente en la Región Metropolitana- que proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ha sido informada a la Dirección de Presupuestos para concretar un mayor ingreso de recursos, lo que actualmente ya cuenta con medidas en implementación”.

Planteó a continuación que “el sector construcción ha enfrentado un complejo escenario financiero y de ejecución de obras derivados de la pandemia. En este contexto, la inversión pública en vivienda e infraestructura urbana ha aumentado de manera significativa a través de distintos programas sociales, lo que naturalmente genera una mayor presión de actividad en el sector”.

Según aseveró, “las obligaciones financieras asumidas por el Estado deben cumplirse conforme a la legalidad vigente. Por ello, estamos trabajando coordinadamente con la Dirección de Presupuestos en una mesa técnica destinada a apoyar e incrementar los recursos del sector, lo que refleja el compromiso del Estado con la inversión pública, la actividad del sector construcción y, sobre todo, con las familias que esperan su vivienda”.

Recalcó a la vez que “se trata de esfuerzos conjuntos con las empresas para acelerar la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional y avanzar en la reducción del déficit habitacional“.

La nota que habló de la deuda de US$ 1.000 millones del Minvu

Según un reportaje de Diario Financiero, la industria de la construcción calculó en más de 1.000 millones de dólares la deuda del Minvu con constructoras, inmobiliarias y proveedores que han participado del denominado Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Minvu, que contempla la entrega de 260 mil viviendas sociales durante la gestión del mandatario.

De esta total, ya están terminadas 214 mil. Sin embargo, buena parte de ellas no han sido pagadas a las empresas, pymes y hasta dueños de terrenos involucrados en el tema, según el citado medio.

Incluso, en la nota de prensa se asegura que el propio Minvu informó a los diversos involucrados que, aunque sí existe ejecución presupuestaria, en estos momentos no hay “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para saldar los pagos.

Minvu gestiona solución para pagar deudas por viviendas sociales

Según lo informado por el medio, la secretaría de Estado apuntó que está gestionando una solución a través de la emisión de un decreto de modificación presupuestaria para un nuevo aporte fiscal.

No obstante, no existe la certeza de que aquello ocurra este año y, de hecho, podría postergarse hasta marzo de 2026.

Desde el Minvu manifestaron que “bajo el actual escenario y los recursos autorizados para el año, algunos de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) proyectan un gasto mayor al presupuesto vigente“.

A la vez, plantearon que se trabaja junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para “incrementar los recursos del sector“.

El citado medio recordó que el presupuesto total del Minvu para este año 2025 alcanzó alrededor de 89 mil millones de dólares.