Presidente Boric da portazo a propuesta de SNA: “Chile no está en condiciones de recibir más migración”

El presidente Boric aseveró que “cuando nosotros asumimos las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras”.

El presidente Gabriel Boric tuvo palabras para la postura de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de regularizar a migrantes ilegales para poder hacer frente a la falta de mano de obra en el sector, rechazando de plano lo expresado por Antonio Walker.

Ante la consulta de lo planteado por el titular de la SNA, el jefe de Estado aseveró que “habría que estudiar en detalle la propuesta que hace el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura”.

En esta línea, el presidente Boric dejó en claro que “tengo una muy buena opinión de Antonio Walker, quien ha tenido un trabajo muy colaborativo. Él fue ministro de Agricultura del ex presidente Piñera y nos hemos entendido durante todo nuestro mandato de manera muy constructiva con la Sociedad Nacional de Agricultura”.

Junto con ello, el mandatario recalcó que “el trabajo tiene que ser digno, se tienen que respetar los derechos laborales, los derechos humanos y lo que hemos dicho también, y se tiene que equilibrar, es que en términos generales Chile no está en condiciones de recibir más migración, en particular migración irregular”.

El presidente Boric aseveró que “cuando nosotros asumimos las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras. Entonces es una propuesta que habría que ver sus detalles”.

“Por ahora no está en los planes del gobierno innovar en esta materia, pero vamos a acoger siempre de manera constructiva lo que plantea la SNA porque ha tenido un rol muy nuevamente constructivo, no con el gobierno sino con el campo y con el desarrollo de la industria nacional”, sentenció.