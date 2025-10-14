Boric en accidentado discurso en Enade 2025: “Chile no se cae a pedazos como dicen algunos”

El programa original de Enade debió ser alterado ya que la conexión con el presidente, quien está en Italia, se cayó dos veces.

Con una alta convocatoria se dio el vamos a la primera parte del Encuentro Nacional de la Empresa 2025 (Enade). A eso de las 08:00 horas, en el centro de eventos Metropolitan arribaron diversos rostros de la política y de la esfera pública y privada.

Roberto Angelini (Copec), Francisco Pérez Mackenna (Quiñenco), Heriberto Urzúa (Director de Empresas), Rosario Navarro (Sofofa), Polo Piñera, Matías Walker, Claudia Schmidt, Viviane Blanlot, Holger Paulmann (Icare), Max Luksic, Gonzalo Blumel, Ignacio Briones, Klaus Shcmidt-Hebbel y Rodrigo Hinzpeter, eran algunos de los que se saludaban en los pasillos.

El primer bloque -previo al encuentro con los candidatos a La Moneda que cierra la jornada y espera el lleno total- estuvo dedicado al mensaje de los empresarios y al del presidente Gabriel Boric.

El encuentro abrió a las 8:36 horas con un video motivacional que señaló virtudes del país, pasando desde el Mundial del 62 hasta el desarrollo de inversiones. “Chile está atrapado en el diagnóstico“, añadía el video. Tras ellos los fuegos los abrió el periodista Pedro Carcuro, con una analogía del Mundial del 62 y los desafíos de unir voluntades políticas para lograr objetivos.

El primer aplauso cerrado fue para el equipo de rugby de Los Cóndores, invitados al evento. El segundo y más fuerte, para la contralora de la República, Dorothy Pérez.

Las autoridades políticas, encabezadas a distancia por el presidente, estuvieron compuestas por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, entre las autoridades principales.

Holger Paulmann, presidente de Icare, abrió el discurso señalando que existe un acuerdo transversal de la relevancia del crecimiento económico y de trabajo colaborativo. Tras ello, fue el turno de la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez.

En su intervención relevó la capacidad exportadora del país y el potencial que tiene Chile para motivar el crecimiento de la mano de este segmento: en 2024 se enviaron bienes y servicios por US$103 mil millones al mundo.

El mensaje de Boric: con referencia al Papa y la pobreza

A través de una videollamada, el presidente Gabriel Boric saludó a los empresarios desde Roma y destacó su encuentro con el Papa Leon XIV en Roma. Esto, en relación a la reflexión del máximo pontífice sobre la pobreza.

El discurso -interrumpido dos veces porque se cayó la señal de Internet- abrió fuegos señalando que pese a las legítimas diferencias políticas “podemos hacerlo todos, Chile no se cae a pedazos como dicen algunos. De nosotros, unidos, depende salir adelante ante las dificultades que se nos enfrentan”.

Boric citó al Papa y, pese a señalar que no era un hombre de fe, dijo saber que muchos empresarios son cristianos. “No podemos decir que la mayor parte de los pobres no son porque no hayan obtenido méritos. Esta falsa visión de la meritocracia es que pareciera que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida“, replicó.

El mandatario agregó que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera“.

Grau, el plan B

Pese a los esfuerzos por reestablecer la comunicación con Roma, el programa original del Enade debió ser ajustado. Ante dos interrupciones en la comunicación con Boric, la organización decidió postergar el contacto y pedirle al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que subiera al estrado, adelantando su presentación.

“Soy el plan B“, dijo ante las risas del público. El secretario de Estado dijo a la audiencia que esperaba que se aproveche el mejor ciclo minero y que se pueda gestionar adecuadamente ese “empujón”. Además, siguió respondiendo por qué es necesario retomar el crecimiento.

“Queremos mejorar la calidad de la vida de las personas“, aseguró y agregó que “la pregunta del millón es cómo responder a esas necesidades urgentes de manera sostenible”. Tras ello destacó las cifras macroeconómicas de Chile y los desafíos para las próximas administraciones.