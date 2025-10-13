Candidatos frente a los empresarios: 1.200 asistentes escucharán sus propuestas en Enade 2025

La cita, organizada por Icare, es sin duda el evento de mayor relevancia empresarial del año y toma importancia a solo semanas de las elecciones.

Cada cuatro años el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) tiene un sabor especial: se cruza con las elecciones presidenciales y con ello enfrenta a los candidatos a La Moneda por lo que la edición 2025 será clave, a 33 días de la elección presidencial.

La cita -organizada por Icare- es sin duda el evento de mayor relevancia empresarial del año. Se realiza hace 47 años y se guardan varias tradiciones: siempre han asistido los presidentes de la República, aunque este año por estar en Italia, Gabriel Boric lo hará de manera telemática, ya que se encuentra en Italia.

Los organizadores del Enade 2025 esperan 1.200 asistentes, donde estarán representados los gremios y sectores productivos del país. Para los empresarios es clave que los candidatos que asistan se comprometan con planes concretos para recuperar la seguridad y el crecimiento económico.

El mensaje transversal es lograr consensos amplios y compromisos de una modificación profunda: los diagnósticos están claros y debe pasarse a la acción, es el mensaje que quiere instalar Icare.

El video promocional del evento indica datos clave del desarrollo del país: “Chile ya lo ha hecho antes. Erradicó la desnutrición infantil, multiplicó la escolaridad y redujo la pobreza del 60% a menos del 6%. Hoy tenemos más recursos naturales y humanos más que nunca (cobre, litio, energía limpia, capital humano). La invitación es a recuperar la esencia hacedora de Chile”, es parte del mensaje.

Mensaje de los presidenciables

Harold Mayne-Nicholls, Jeanette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami ya confirmaron su asistencia a la Enade 2025.

Lo que espera la organización es que expongan su mirada sobre la concepción del rol empresarial y la forma en que esperan resolver las aspiraciones del mundo productivo y de los servicios, particularmente en lo relativo a la simplificación en la obtención de permisos para impulsar proyectos de inversión. Asimismo, se espera conocer medidas concretas para resolver la crisis de seguridad que afecta el país.

En la ocasión, el formato prevé que los candidatos tengan cierta interpelación entre ellos. Algunos de los temas críticos en el debate son el plan de recorte fiscal de José Antonio Kast y temas que crispan a los gremios como la propuesta del salario vital de $750 mil de Jeanette Jara.

La candidata Evelyn Matthei, señaló que su objetivo en el encuentro es “asegurar a los chilenos que a mí lo que me preocupa es la seguridad, la inmigración ilegal, la creación de empleo, volver a crecer, las listas de espera”.

“Tenemos equipos espectaculares y tenemos además el mejor programa como lo han señalado además economistas importantes de derecha, de centro y de izquierda. Así que nosotros estamos muy confiados que vamos a pasar a segunda vuelta porque los chilenos se van a dar cuenta que aquí hay un programa serio que tenemos los equipos y que lo vamos a hacer, porque yo ya lo he hecho antes”, dijo consultada acerca de su participación.

El vocero de la candidata oficialista, Tomas Hirsch, señaló a EL DÍNAMO que Jara va a aprovechar esta oportunidad para dar certezas respecto de un programa que apunta al crecimiento económico.

“Un crecimiento económico que llegue a todos los sectores, sobre todo a las empresas, al mundo PYME, pero también a la gran empresa que va desarrollando el crecimiento y la exportación en nuestro país. Pero al mismo tiempo, poniendo énfasis en cómo ir mejorando la condición también de las y los trabajadores, cómo aumentar los sueldos, cómo elevar el nivel de ingreso, cómo ir aumentando el empleo en nuestro país, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Son todos temas que para nosotros son tremendamente relevantes porque el desarrollo de la empresa, el crecimiento económico y la mayor equidad va permitiendo una mejor calidad de vida para todas las chilenas y chilenos”, agregó.

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johaness Kaiser, explicó que pese a que los tiempos son cortos para aclarar en profundidad las posturas “esperamos poder compartir nuestro programa de manera integral” en Enade 2025.