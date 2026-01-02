Servicios, comercio y menor producción minera: por qué la economía tuvo un débil crecimiento en noviembre y qué dijo el ministro Grau

El Imacec de noviembre refleja un crecimiento débil de la economía chilena, con un avance de apenas 1,2%, mostrando un mes de baja actividad que contrasta con el dinamismo de sectores como comercio y servicios.

El Banco Central informó que la economía chilena, medida a través del Imacec, mostró en noviembre de 2025 un débil desempeño, con un crecimiento de solo 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El resultado quedó por debajo de las estimaciones del mercado, que proyectaban una expansión cercana al 2% para el penúltimo mes del año. De esta forma, la actividad económica retrocedió 0,6% frente a octubre, aunque mantuvo un alza de 1,2% en doce meses.

Con este registro, y considerando que noviembre tuvo la misma cantidad de días hábiles que en 2024, la economía chilena acumula una expansión de 2,3% en los primeros once meses de 2025, medida a través del Imacec.

En ese contexto y bajo este escenario se complica el cumplimiento de la meta fijada por el Ministerio de Hacienda, que apuntaba a cerrar el año con un crecimiento de 2,5%, ya que para alcanzar ese objetivo, sería necesario que la economía creciera 3,8% en diciembre.

Por qué la economía tuvo un débil crecimiento en noviembre y qué dijo el ministro Grau

Al analizar los componentes del indicador, el Imacec no minero presentó un aumento anual de 1,7%, lo que confirma que el crecimiento estuvo impulsado principalmente por sectores vinculados a la demanda interna. No obstante, en cifras ajustadas por estacionalidad, este indicador cayó 0,5% mensual, aunque conservó un alza de 1,6% en doce meses.

La producción de bienes fue el factor que más incidió negativamente en el mes. Este componente registró una contracción anual de 1,3%, debido a una menor actividad tanto en la minería como en el resto de los bienes. En el caso del sector minero, la caída respondió a una menor extracción de cobre, mientras que en los otros bienes influyó la disminución del valor agregado en la generación eléctrica.

En contraste, el comercio fue el sector que más contribuyó al crecimiento del Imacec en noviembre, ya que la actividad comercial aumentó 5,5% en doce meses, con resultados positivos en todos sus segmentos.

Sobresalió el comercio automotor, impulsado por mayores ventas de vehículos. En el comercio minorista destacaron las ventas en grandes tiendas, locales especializados en vestuario y las realizadas a través de plataformas online. En el segmento mayorista, en tanto, crecieron las ventas de maquinaria, equipos y alimentos.

Los servicios también aportaron al crecimiento anual del Imacec, con un aumento de 1,9% en doce meses, explicado principalmente por el buen desempeño de los servicios personales, especialmente los vinculados a la salud.

En tanto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que el bajo crecimiento se debe a una base de comparación “más exigente” y afirmó que, pese a esto, la economía continúa mostrando “una buena tendencia”.

“La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa y también que las expectativas. Pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente”, dijo la autoridad según consignó Emol.

“Me gustaría destacar cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año. Se acumula un 2,3% en comparación al mismo periodo de 2024. Y si nos centramos en la economía no minera este crecimiento es de un 2,8%”, explicó. “Si uno limpia incluso factores estacionales este crecimiento podría llegar hasta el 3%“, añadió.