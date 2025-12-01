Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Economía

Cómo el comercio influyó en el Imacec de octubre que creció 2,2%

La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El Banco Central dio a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de octubre, el cual reveló que creció 2,2% en comparación con igual mes del año anterior.

La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses.

Desde el instituto emisor consignaron que esto se debió gracias al desempeño que tuvieron los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec de octubre en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

Por otro lado, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, pero en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

El desempeño de los servicios y el comercio

Según dio a conocer el Banco Central, la actividad comercial tuvo un aumento de 8,1% en términos anuales, debido a que todos sus componentes tuvieron resultados positivos. Ahí destacó el comercio mayorista y minorista.

El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, mientras que en el segundo crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario.

En tanto el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones.

Los servicios aumentaron 2,5% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación.

Notas relacionadas