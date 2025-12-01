Cómo el comercio influyó en el Imacec de octubre que creció 2,2%

El Banco Central dio a conocer el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de octubre, el cual reveló que creció 2,2% en comparación con igual mes del año anterior.

La serie desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses.

Desde el instituto emisor consignaron que esto se debió gracias al desempeño que tuvieron los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec de octubre en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria.

Por otro lado, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 2,6%, pero en términos desestacionalizados aumentó 0,6% respecto del mes anterior y 3,0% en doce meses.

El desempeño de los servicios y el comercio

Según dio a conocer el Banco Central, la actividad comercial tuvo un aumento de 8,1% en términos anuales, debido a que todos sus componentes tuvieron resultados positivos. Ahí destacó el comercio mayorista y minorista.

El primero fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos. En tanto, mientras que en el segundo crecieron las ventas en grandes tiendas y en establecimientos especializados de vestuario.

En tanto el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones.

Los servicios aumentaron 2,5% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al alza de la agrupación.