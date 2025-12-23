Durante la temporada de verano, el Centro Cultural La Moneda presentará una programación especial de actividades gratuitas pensadas para públicos de todas las edades, con el objetivo de acercar el arte, la cultura y la creatividad a la comunidad.

La iniciativa busca ofrecer panoramas accesibles para quienes permanecen en la ciudad durante las vacaciones, promoviendo el encuentro, el aprendizaje y la participación en un espacio abierto y diverso.

El Centro Cultural La Moneda ofrecerá cuentacuentos infantiles sobre temas actuales, conversatorios culturales, música en vivo y actividades inspiradas en juegos de mesa, cómic y narrativas gráficas.

Todas las propuestas están pensadas para públicos de distintas edades e intereses, consolidándose como panoramas culturales abiertos y accesibles para la comunidad.

¿Sin planes para el verano? Descubre las actividades gratuitas del Centro Cultural La Moneda

Viajes y migración

La programación estival se inaugurará con actividades vinculadas a la exposición Viajes en papel, instalada en el Espacio Lector. Esta muestra aborda el concepto de viaje, tanto en su dimensión literal como simbólica, a través de instalaciones de gran formato inspiradas en libros álbum creados de manera colaborativa por editoriales, agencias, escritores e ilustradores de Chile, España y Corea.

Juegos y diseño lúdico

Los juegos, el diseño y las narrativas gráficas tendrán un rol protagónico a través de actividades que ponen en valor la creación lúdica como herramienta cultural, educativa y social. En colaboración con LudiChile, el CCLM desarrollará el taller Crear juegos de mesa: unboxings a los tesoros que dejaron los cofres del camino del diseñador (10 de enero, 16:00 horas), una instancia teórico–práctica orientada a introducir herramientas para el diseño de juegos de mesa desde una perspectiva latinoamericana, incorporando ejercicios de análisis, diseño de premisas y prototipado.

La programación continuará con el taller Dibuja una carta TCG (24 de enero, 16:00 a 18:00 horas), que invita a conocer los principios básicos del diseño e ilustración de cartas coleccionables, como las de Pokémon o Magic.

En línea con estas propuestas, el Hall Central del CCLM será el escenario para el lanzamiento de la secuela del exitoso cómic Sopaipili (10 de enero, 12:00 horas), que contará con la participación de su creador y guionista, César Huispe (Críticas QLS), y del dibujante Matías Soto (Haakon), quienes compartirán con el público su proceso creativo, influencias y desafíos.

Fotografía y feminismo

Para quienes se interesan por la fotografía, la memoria y las miradas feministas, se realizará el conversatorio Julia Toro. Huellas y desplazamientos (14 de enero, 18:00 a 20:00 horas), en el marco de la exposición homónima del Centro Cultural La Moneda.

Música, cine y patrimonio en clave urbana

La música tendrá su espacio el sábado 24 de enero, entre las 11 y las 13 horas, con el concierto de cierre del Low Brass Chile Festival, organizado junto a Low Brass Chile, Brass Music Perú, ServiBrass y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).

Revisa toda la información de la cartelera veraniega del Centro Cultural La Moneda HACIENDO CLIC ACÁ.