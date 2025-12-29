El presupuesto diario promedio, que incluye alojamiento, comidas, transporte local y actividades, varía entre $49.000 y $84.000.

Con la temporada de vacaciones de verano 2026 cada vez más cerca, planificar las finanzas se vuelve tan importante como escoger el destino.

Es por ello que un informe de XTB Latam evaluó el poder de compra de los viajeros chilenos en el extranjero y concluyó que América Latina lidera en conveniencia, gracias a la combinación de un tipo de cambio favorable y costos de vida relativamente bajos.

El estudio, que considera un tipo de cambio de $902 por dólar, muestra una diferencia notable entre destinos.

Mientras que en los países más económicos el presupuesto diario promedio, que incluye alojamiento, comidas, transporte local y actividades, pero no los pasajes aéreos, varía entre $49.000 y $84.000, en destinos desarrollados como Estados Unidos o Europa los gastos pueden acercarse a los $300.000 diarios.

Vacaciones de verano 2026: estos son los siete países más económicos para los chilenos

Según el ranking de XTB Latam, los países donde el peso chileno rinde más este verano son Colombia con $48.747/día, Ecuador con $67.705/día y Perú con $70.413/día.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, explicó que “el viajero chileno hoy tiene una ventaja gracias a un peso más fortalecido, apoyado en un contexto externo favorable para las monedas emergentes, impulsado por expectativas de recortes de tasas en EE.UU. y por el sólido desempeño del cobre, que sostiene nuestra moneda”.

Destino 10 días en 2026 10 días en 2025 % interanual Colombia $487.470 $452.275 +8% Argentina $613.860 $951.115 -35% Ecuador $677.050 $741.844 -9% Perú $704.130 $693.357 +2% Brasil $830.510 $811.076 +2% Panamá $839.540 $919.884 -9% México $1.254.800 $1.218.034 +3% Fuente: XTB Latam.

Recomendaciones financieras para el viajero moderno

Para maximizar el rendimiento del presupuesto, XTB Latam sugiere la siguiente regla de distribución de gastos: 45% en alojamiento, 35% en comida, 15% en transporte y 5% en ocio.

