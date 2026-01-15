Javiera Martínez responde a Kast: “El sello del gobierno del Presidente Boric fue claro: heredar al país unas finanzas públicas más sólidas y estables”

Tras las críticas al manejo económico vertidas por el presidente electo en Icare, desde el gobierno salieron a responder con la entrega más reciente del Informe de Finanzas Públicas.

Esta jornada se conoció el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, el cual entregó datos clave sobre la salud financiera del país, entre ellos el índice de deuda pública y sus proyecciones. El documento se publica en un contexto marcado por las críticas del presidente electo José Antonio Kast, quien en su última intervención en Icare instaló la idea de que Chile debe salir de la crisis y calificó como “desastroso” el manejo económico del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Pese a las críticas del presidente electo al manejo fiscal del actual gobierno, el informe —firmado por la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez— sostiene que durante su administración se consolidó un esfuerzo para mejorar las perspectivas económicas, reasignar recursos de manera más eficiente y generar nuevas fuentes de ingresos.

Para poner en contexto, la entrega de la posta económica considera una inflación estimada de 3,1% para 2026 y un crecimiento económico de 2,5%. A ello se suman datos conocidos ayer sobre inversión extranjera: la cartera de proyectos alcanzó los US$ 65 mil millones, un 17% más que en 2024, según InvestChile. Las exportaciones, en tanto, superaron la barrera de los US$ 100 mil millones.

La herencia

José Antonio Kast ha sido crítico respecto al estado de las finanzas públicas con que recibirá el mando el próximo 11 de marzo. “Si todos tuviéramos la claridad que estamos pasando por un momento crítico, por una crisis, por una emergencia y nos pusiéramos detrás a empujar a nuestro país estaríamos mucho más avanzados”, dijo la semana pasada en Icare.

Pero la visión del gobierno contrasta. “En 2022 recibimos un país con una situación fiscal muy compleja, marcada por desequilibrios macroeconómicos posteriores a la pandemia: inflación elevada y un déficit estructural histórico de -10,6% del PIB”, señala la carta firmada por Martínez que encabeza el informe del tercer trimestre.

La directora de Presupuestos aseguró que su gestión implementó “el mayor ajuste fiscal desde la existencia de la regla fiscal y la segunda mayor consolidación post-COVID-19 a nivel mundial”, resguardando tanto la recuperación económica como los salarios, mediante consistentes reasignaciones del gasto público hacia las prioridades nacionales.

Asimismo, recordó que el gobierno impulsó una “agenda tributaria responsable” y afirmó que “estos esfuerzos han permitido uno de los logros más relevantes de esta administración: contener el crecimiento de la deuda pública”.

En el reporte, las autoridades subrayan que el aumento de la deuda ha sido el menor desde el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con un alza de solo 0,8 puntos porcentuales entre 2024 y 2025.

“El sello del gobierno del Presidente Boric fue claro: heredar al país unas finanzas públicas más sólidas y estables, que permitan proyectar un futuro de progreso y bienestar para todos y todas”, concluye el documento.

Escenario desafiante

En este contexto, expertos han advertido sobre un escenario complejo para el presidente electo en materia de manejo de la deuda pública, la que —de acuerdo con el reporte— llegaría a 43,7% del PIB en 2027, el nivel más alto desde 1990.

Fitch Ratings señaló cuando fue electo que su mandato será “desafiante”, pues Kast ha hecho un plan para reducir el gasto fiscal, en condiciones de que con las proyecciones actuales, cerraría su ciclo político con una deuda equivalente al 42,7% del PIB.