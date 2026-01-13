Banco Mundial aterriza el optimismo de Jorge Quiroz: Chile solo crecerá 2,2% en 2026

Respecto de la economía a nivel mundial, el Banco Mundial proyectó una expansión del 2,6% para 2026 y del 2,7% para 2027.

El Banco Mundial (BM) dio a conocer este martes que proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile de solo 2,2% para 2026 y de 2,1% para 2027, de acuerdo con su último Informe de Perspectivas Económicas Globales, con lo que aterrizó las expectativas de Jorge Quiroz, quien aparece con mayores posibilidades para transformarse en el ministro de Hacienda del presidente electo, José Antonio Kast.

De acuerdo con lo manifestado por Quiroz hace unos días en Icare, “sueño con un Imacec de dos dígitos. Me dicen que estoy loco, pero sí, vamos para allá“.

“Estamos sentados en un país que tiene un potencial de crecimiento enorme“, complementó el economista.

Banco Mundial aterrizó el optimismo de Jorge Quiroz

Pese al optimismo expresado por Jorge Quiroz, el Banco Mundial mantuvo para Chile la misma proyección de crecimiento que presentó en octubre pasado.

En el caso puntual de Chile, argumentó que su proyección de crecimiento del 2,2% para 2026 se fundamenta en la anticipación de una recuperación gradual de la demanda interna, mientras la tasa de interés converge a su rango neutral.

El organismo apuntó a la vez que “se anticipa que las inversiones en minería de cobre y litio refuercen el crecimiento, beneficiado por una fuerte demanda en el sector global de las energías renovables y especialmente en China“.

“Al mismo tiempo, se espera que la débil demanda de materias primas desde el sector inmobiliario chino compense en parte esas ganancias, frenando el crecimiento de las exportaciones”, complementó.

Respecto de la economía a nivel mundial, el BM proyectó una expansión del 2,6% para 2026 y del 2,7% para 2027, en un entorno en que apuntó a una incertidumbre política y tensiones comerciales.

En tanto, el Banco Mundial espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe en 2026 aumente ligeramente, hasta alcanzar el 2,3%.