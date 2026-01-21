Quién es José Pablo Gómez, el director de Presupuestos del futuro Gobierno de Kast

El actual gerente de Finanzas y Administración de Enap sucederá en el cargo a Javiera Martínez cuando Kast asuma como presidente.

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el actual gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap, José Pablo Gómez, será el próximo director de Presupuestos, cuando José Antonio Kast asuma como presidente el próximo 11 de marzo.

De esta forma, el ingeniero sucederá en el cargo a Javiera Martínez, quien no ha estado exenta de críticas durante su gestión.

“Trabajemos juntos para recuperar el prestigio de la Dipres. La Dipres no se va a arreglar con un Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que lo saca a pasear. La Dipres es un patrimonio del país. Patrimonio económico. Y esa es la que tenemos que levantar. Y la vamos a levantar con acciones concretas, con seriedad, institucionalidad”, sostuvo Quiroz al dar a conocer el nombre del nuevo director de Presupuestos.

Quién es José Pablo Gómez, el próximo director de Presupuestos

José Pablo Gómez ya ha estado en la Dipres. Su experiencia indica que asumió como jefe de la División de Finanzas Públicas en el primer mandato de Michelle Bachelet, cargo en el que fue ratificado hasta la segunda administración de Sebastián Piñera. Dejó de cumplir funciones en dicha posición después de 14 años tras el arribo del presidente Gabriel Boric y Mario Marcel (Hacienda).

Después de salir del Ministerio de Hacienda, Gómez se desempeñó como consultor para Corfo, espacio en donde asesoraba a la gerencia de inversión y financiamiento en diseño de componentes de la estrategia de creación de Banca Nacional de Desarrollo, y en Desarrollo País.

Posteriormente, llegó a ser gerente corporativo de Administración y Finanzas de Enap, cargo que ostenta desde noviembre de 2022.

“Es una persona con acabado conocimiento. Es un fiscalista, creyente en las instituciones. Dejó de serlo en este último periodo. Y le estamos diciendo bienvenido de regreso a la Dipres. Vamos a levantar la Dipres juntos”, dijo Quiroz en el marco de un seminario en Clapes UC.

Gómez es ingeniero civil industrial y economista de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con un máster of arts en Economía en el programa Ilades con la Universidad de Georgetown en Estados Unidos.