El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró positivamente el último informe de inflación dado a conocer este viernes, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara un aumento de 0,4% en enero, cifra que estuvo en línea con las proyecciones del mercado.

Con este resultado, la inflación a doce meses se ubicó en 2,8%, situándose por debajo de la meta del 3% establecida por el Banco Central.

Desde el Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado destacó el desempeño inflacionario y recordó el escenario económico que enfrentó el país en años anteriores. “Hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a doce meses”, señaló.

IPC de enero: ministro Grau resalta orden económico tras inflación bajo 3%

Grau subrayó que el resultado de enero no responde a un fenómeno aislado, sino a una tendencia sostenida. En ese sentido, explicó que “no es un dato puntual” y agregó que “se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%”.

En esa línea, el ministro afirmó que las actuales cifras entregan mayor tranquilidad a los hogares. “Estamos contentos, las familias chilenas pueden estar tranquilas respecto a tener una economía ordenada y saber, poder planificarse, tener certeza respecto a sus decisiones futuras”, sostuvo.

Asimismo, el titular de Hacienda aprovechó de relevar el comportamiento de los salarios, indicando que las remuneraciones han vuelto a crecer por sobre la inflación, acumulando 34 meses consecutivos de alzas reales, de acuerdo con los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Finalmente, Grau llamó a mantener el trabajo en materia económica. “Sigamos trabajando por tener más empleo, más inversión, una inflación más contenida y, de esa manera, una mejor calidad para las y los chilenos”, concluyó.