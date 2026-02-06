Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Economía

IPC de enero: ministro Grau resalta orden económico tras inflación bajo 3%

Grau afirmó que la cifra de enero no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia, y señaló que para febrero y marzo se proyecta una inflación incluso por debajo del 3%.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró positivamente el último informe de inflación dado a conocer este viernes, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara un aumento de 0,4% en enero, cifra que estuvo en línea con las proyecciones del mercado.

Con este resultado, la inflación a doce meses se ubicó en 2,8%, situándose por debajo de la meta del 3% establecida por el Banco Central.

Desde el Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado destacó el desempeño inflacionario y recordó el escenario económico que enfrentó el país en años anteriores. “Hemos tenido muy buenas noticias en materia de inflación. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a doce meses”, señaló.

IPC de enero: ministro Grau resalta orden económico tras inflación bajo 3%

Grau subrayó que el resultado de enero no responde a un fenómeno aislado, sino a una tendencia sostenida. En ese sentido, explicó que “no es un dato puntual” y agregó que “se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%”.

En esa línea, el ministro afirmó que las actuales cifras entregan mayor tranquilidad a los hogares. “Estamos contentos, las familias chilenas pueden estar tranquilas respecto a tener una economía ordenada y saber, poder planificarse, tener certeza respecto a sus decisiones futuras”, sostuvo.

Asimismo, el titular de Hacienda aprovechó de relevar el comportamiento de los salarios, indicando que las remuneraciones han vuelto a crecer por sobre la inflación, acumulando 34 meses consecutivos de alzas reales, de acuerdo con los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Finalmente, Grau llamó a mantener el trabajo en materia económica. “Sigamos trabajando por tener más empleo, más inversión, una inflación más contenida y, de esa manera, una mejor calidad para las y los chilenos”, concluyó.

Notas relacionadas

Bachelet y la ONU: una tontera tras otra
Opinión

Bachelet y la ONU: una tontera tras otra

Al empujar la candidatura de Michelle Bachelet sin construir apoyos transversales y confrontando a figuras clave como Donald Trump y José Antonio Kast, el gobierno de Boric convierte una definición internacional compleja en un conflicto ideológico con altas probabilidades de fracaso.

Foto del Columnista Juan José Santa Cruz Juan José Santa Cruz