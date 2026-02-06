IPC anota 2,8% anual, el menor en cinco años: revisa qué productos subieron y bajaron su precio

La mayor parte de las divisiones que componen la canasta del IPC influyeron al alza en el resultado del mes.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que durante enero de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento mensual de 0,4%, acumulando la misma variación en lo que va del año y situando la inflación anual en 2,8%.

De acuerdo con el organismo, la mayor parte de las divisiones que componen la canasta del IPC influyeron al alza en el resultado del mes. “Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas”, detalló el INE.

Entre los sectores que mostraron mayores incrementos destacaron bebidas alcohólicas y tabaco, con un alza de 3,1% y una incidencia de 0,109 puntos porcentuales, además de salud, que aumentó 1,2% y aportó 0,102 puntos porcentuales al índice general.

En ese sentido, el INE precisó que el resto de las divisiones con variaciones positivas contribuyeron en conjunto con 0,381 puntos porcentuales.

Al analizar productos específicos, se observaron importantes aumentos en los gastos comunes, que subieron 4,5%, junto con los vinos, que registraron un incremento de 7,2%, y las bebidas, cuyos precios aumentaron 3,8% durante el mes.

En contraste, el sector transporte presentó una baja mensual de 1,3%, con una incidencia negativa de -0,164 puntos porcentuales. Dentro de esta división, destacaron las disminuciones en los precios de la gasolina, que cayó 3,3%, y del transporte aéreo internacional, que anotó una fuerte baja de 17,6%.

De esta forma, el informe del INE confirmó así una moderación de la inflación anual, pese al incremento mensual registrado en enero, impulsado principalmente por alzas en productos asociados al consumo y servicios básicos.