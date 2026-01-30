Grau confirma déficit estructural mayor al pronosticado y por tercer año no se cumple meta fiscal

El ministro de Hacienda anunció que convocará una comisión de expertos para hacer frente a los problemas para la proyección de los ingresos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el balance de 2025 en el que se confirmó que por tercer año consecutivo no se cumplirá la meta fiscal luego de que el déficit estructural rondara el 3%.

En el detalle, el secretario de Estado señaló que “es un 2,8%, que es igual al valor de 2024“, lejos del 2% que había pronosticado. Esto, según explicó, se debió a la caída de los tributos, puesto que el gasto ejecutado es menor al que se comprometió en el Presupuesto 2025.

“Respecto al déficit estructural, eso tiene que ser presentado en el cuarto Informe de Finanzas Públicas que se entrega el 12 de febrero”, dijo el ministro en la entrega del balance fiscal.

“Dado el décifit efectivo que existe, sabemos que por las condiciones macroeconómicas que existe en el país tiene que estar por sobre el déficit efectivo“, agregó.

Por otro lado, la deuda pública cerró en un 41,7%, mismo valor que se obtuvo en 2024. Sin embargo, es menor que el proyectado en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, de un 42,4%.

“Este mejor resultado se explica por un mayor crecimiento y tipo de cambio. Ambos componentes aportan la mitad de esta mejora”, sostuvo.

Tras dar a conocer el balance fiscal, el ministro Grau anunció que convocará una comisión de expertos para hacer frente a los problemas para la proyección de los ingresos. Junto con eso, se realizará un recorte del gasto público, de unos US$920 millones.