Peor de lo esperado: déficit estructural superó los pronósticos y llegó al 3,55% en 2025

Las cifras se dieron a conocer en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el cual confirmó el negativo escenario que el Gobierno de Gabriel Boric heredará a José Antonio Kast en relación al déficit estructural.

A fines de enero, el ministro Nicolás Grau anticipó que dicha cifra era “un 2,8%, que es igual al valor de 2024”, superando el pronóstico del 2% que se había entregado.

Pero lo informado superó con creces dicha información. En 2025, según el documento, el déficit estructural del PIB llegó al 3,55%, unos US$13.200 millones.

Esto no solo supera lo dicho por Grau hace un par de semanas, sino que también supera lo que se anticipó en la Ley de Presupuestos 2025, cuya meta era de 1,1%. Además, se situó sobre el 2,2% que pronosticó el informe del tercer trimestre del año pasado.

En un comunicado, la Dipres justificó este escenario señalando que “la diferencia con lo proyectado en el IFP anterior se explica principalmente por los mayores ajustes cíclicos de los ingresos de cobre y por la concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, excluyendo la pandemia”.

La Dirección de Presupuestos prevée que en el primer año del Gobierno de José Antonio Kast, el déficit estructural se ubicará en 2,7%, superando también el 1,1% que se pronosticó en la Ley de Presupuestos 2026.

Ingresos y gastos

En el informe que dio a conocer la Dipres se consignó que los ingresos del Gobierno Central fueron de $72.606.525 millones (21,4% del PIB estimado) en 2025, aumentando en un 3,5% real anual respecto de 2024. En tanto, los gastos fueron de $82.132.035 millones, un aumento de 3,5% real respecto de 2024. Además, equivale al 24,3% del PIB estimado para el año.

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, indicó al respecto que “el gasto primario, que excluye intereses y es el principal indicador de disciplina fiscal, se ubicó en 23,0% del PIB el año pasado, un nivel que no se veía hace casi una década”.

“Y, en el marco de la regla del Balance Cíclicamente Ajustado, al realizar los ajustes cíclicos a los ingresos efectivos, preliminarmente se estima un déficit estructural de $12.028.692 millones, equivalente a 3,55% del PIB”, agregó.

Por otro lado, se estima un crecimiento de 2,3% del PIB, dos décimas menos que estimaba el informe del tercer trimestre de 2025.

“La menor expansión se explica por un menor desempeño en el sector minero, con disrupciones operacionales en algunas faenas. La inflación, en tanto, cerró el año consolidando una senda de convergencia hacia su valor meta, con las expectativas fuertemente ancladas”, afirmó Martínez.