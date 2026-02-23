Ex director de Presupuestos pide investigar a Marcel por no cumplir con déficit fiscal: “No puede quedar sin sanción”

Para Matías Acevedo, el ex ministro de Hacienda “tomó una decisión consciente de desviarse de la meta”.

Matías Acevedo, ex director de Presupuestos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, respondió a la columna de Mario Marcel publicada en El Mercurio, donde explicó las cifras que registró el déficit fiscal que se ubicó en un 3,55%.

En conversación con Emol hizo un llamado al Congreso a investigar al ex ministro de Hacienda para determinar su responsabilidad política tras plantear un posible “modus operandi”.

“El Parlamento debe investigar, porque es evidente que incumplir las metas no puede quedar sin sanción. Una meta sin sanción es solamente un compromiso; una meta sin sanciones es solo una declaración. Esto tiene que tener una sanción”, indicó.

Uno de los objetivos de la indagatoria, para Acevedo, es si hubo un “modus operandi” para gastar más de lo que se debía. “Si llega a esa conclusión, bueno, tiene que asignar las responsabilidades políticas. Yo te aseguro que este desvío fiscal de cinco puntos del PIB acumulados en los últimos tres años —es decir, estamos hablando de US$19.000 millones— no puede quedar sin sanción”, afirmó.

Para el ex director de Presupuestos, el déficit fiscal no fue accidental ya que existieron advertencias como la del Consejo Fiscal Autónomo. “Si la regla dice que el gasto crece según los ingresos estructurales, entonces, cuando se reconoce que no podía crecer cero, se está reconociendo una decisión consciente de desviarse“, aseveró.

Respecto a las cifras que detalló Marcel en su columna, Matías Acevedo expresó que “es una magnitud impresionante. Yo insisto en que él tomó una decisión consciente de desviarse de la meta“.