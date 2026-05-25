“Es suficiente”: Martín Arrau anuncia que desplegará plan de seguridad de gobierno de Boric

El titular de Seguridad Pública dejó en claro que es “indudable que el presidente José Antonio Kast tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes”.

AGENCIA UNO

Martín Arrau, flamante ministro de Seguridad Pública, fue parte de su primer comité ad-hoc en La Moneda, tras lo cual indicó que desplegará la Política Nacional de Seguridad promulgada bajo el gobierno de Gabriel Boric, además de anunciar un “paquete legislativo muy robusto” en junio.

En su comparecencia con la prensa, el secretario de Estado fue consultado sobre si existía un plan al respecto, a propósito de las palabras de su antecesora, Trinidad Steinert, quien reconoció que no contaba con una política integrada en el tema.

“Hay que recordar que la ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el ex presidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de 5 años de funcionamiento”, argumentó Martín Arrau.

A pesar de esto, el titular de Seguridad Pública dejó en claro que es “indudable que el presidente José Antonio Kast tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes”.

En esta línea, puntualizó que en su próxima visita al Senado, el 2 de junio, va a “comunicar y mostrar cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, de gestión inmediata y de acciones concretas. También hay algunas de estructuración de planes y de estas estrategias”.

Junto con ello, Martín Arrau tuvo palabras para la expulsión de migrantes irregulares, aseverando que “se va avanzando bastante más rápido que lo que hizo la oposición, ya estamos con el tercer vuelo completado de expulsión, se están hablando y teniendo conversaciones con otros países que hay que mejorar las relaciones diplomáticas, que sería muy importante para poder acelerarlas”.

“Vamos acelerando a este ritmo, mucho más que lo que se hizo en gobiernos anteriores, y por tanto, efectivamente, hay que seguir empujando eso, y como Ministerio de Seguridad Pública y coordinador de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a apoyar en todo lo que sea posible para avanzar lo más posible en cumplimiento de esa gran meta que nos puso el presidente José Antonio Kast”,