Debutan los chilenos: a qué hora juegan Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Roland Garros 2026

Los tenistas chilenos ya tienen programación para sus respectivos estrenos en el segundo Grand Slam del año, cuyos duelos se transmitirán por TV.

Los fanáticos del tenis chileno se encuentran expectantes sobre lo que puedan hacer nuestros representantes esta semana en Roland Garros 2026, donde Alejandro Tabilo (36°) y Cristian Garin (114°) tienen todo listo para sus respectivos estrenos.

Ambos tenistas debutan este martes 26 de mayo en el segundo Grand Slam del año, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda en París.

El primero en saltar a la cancha será Alejandro Tabilo, quien se medirá ante el polaco Kamil Majchrzak (78°) en el primer turno del Court 8, situación por la cual el encuentro comenzará a eso de las 05:00 horas (de Chile).

El historial entre ambos favorece a Jano por 1-0, debido a que se impuso sobre el europeo en cuatro sets en la primera ronda del US Open 2022. Si el zurdo lo vuelve a derrotar, en la siguiente fase se verá las caras con el vencedor de la llave entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

Por su parte, Garin jugará contra el estadounidense Learner Tien (18°) en el tercer turno del Court 6, por lo que el duelo arrancaría cerca de las 08:00 horas.

Gago le ganó el único partido que han disputado (Indian Wells 2023), pero el presente del norteamericano es totalmente distinto respecto a aquella época, ya que ahora llega como el reciente campeón del ATP de Ginebra.

En caso de que Garin se imponga en el marcador, en la segunda ronda deberá enfrentar al ganador del partido entre el argentino Facundo Díaz Acosta (151°) y el chino Zhizhen Zhang (224°).

Dónde ver en vivo los partidos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Roland Garros 2026

Los partidos de Alejandro Tabilo y Cristian Garin en Roland Garros 2026 se podrán ver en vivo en TV a través de ESPN, mientras que por streaming, la acción estará disponible mediante la plataforma de Disney+.