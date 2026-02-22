“Los resultados fueron más bien dolorosos”: la explicación de Mario Marcel sobre el déficit fiscal

Según el ex ministro de Hacienda, la cifra que se dio a conocer se debe a que se percibieron menos ingresos de lo previsto.

A través de una columna de opinión publicada en la edición de El Mercurio de este domingo, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al déficit fiscal de 3,55% que se dio a conocer hace poco más de una semana.

En los últimos días, quien estuviera a cargo del erario nacional fue blanco de críticas por parte de la oposición. Incluso lo acusaron de “salir corriendo” del cargo, tomando en cuenta la situación económica del país.

En el texto, el ex secretario de Estado señaló que “los datos generaron una comprensible preocupación en la opinión pública. Para quienes hemos hecho de la responsabilidad fiscal casi un objetivo de vida, los resultados fueron más bien dolorosos“.

Si bien dejó en claro que se cumplió con los gastos según lo presupuestado, Mario Marcel indicó que el déficit fiscal se debe a que se percibieron menos ingresos de lo previsto.

En ese sentido, “resultaron más de 3 billones de pesos inferiores a lo proyectado“. El accidente en la mina El Teniente generó una menor recaudación de cobre y la baja recaudación tributaria fueron decisivos, según explicó, fueron claves en estos resultados.

“No obstante, debemos tener claro que no todo se resuelve con recortes de gastos. Si en 2025 el gasto público hubiera crecido cero, no se habrían alcanzado a compensar los menores ingresos tributarios no mineros y el déficit estructural aún estaría más de un punto del PIB bajo la meta del año”, sostuvo.

Para Mario Marcel, el déficit fiscal registrado deja como lección que hay que “controlar el desempeño de los ingresos fiscales será tanto o más importante que ajustar el gasto para asegurar la convergencia fiscal a una trayectoria compatible con el crecimiento, la estabilidad y la equidad”.