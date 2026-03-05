Los pasajes más duros del informe del Consejo Fiscal sobre la billetera fiscal que le hereda Boric a Kast

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió a calmar las aguas y aseguró que no existen tensiones con el organismo que mencionó varias veces que se el equipo económico incurrió en errores más de una vez.

AGENCIA UNO

Una “pesada mochila fiscal”. Así califica Libertad y Desarrollo (LyD) el estatus en que el gobierno del presidente de la República Gabriel Boric hereda la situación fiscal al futuro mandatario, José Antonio Kast. Tras una semana de tensiones entre ambos mandatarios, se conoció el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que dejó en entredicho el manejo económico actual gobierno.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió a calmar las aguas y aseguró que no existen tensiones con el CFA, el organismo que mencionó varias veces que se el equipo económico incurrió en errores más de una vez. “La magnitud de los desvíos observados en 2023 y 2024, de 0,6 pp56 y 1,4 pp del PIB, respectivamente, sumados al resultado para 2025 evidencia que no se trata de una situación transitoria, sino de un problema persistente”, dice el reporte.

Grau aseguró que el tenor de las críticas era “natural”. Mientras que su antecesor en el cargo, Mario Marcel dijo en febrero en relación a la desviación de las estimaciones fiscales “para quienes hemos hecho de la responsabilidad fiscal casi un objetivo de vida los resultados fueron más bien dolorosos”.

Mirada de Libertad y Desarrollo

El análisis de LyD añade que “el Gobierno ha tratado de justificar los malos resultados fiscales durante su administración –tres años consecutivos de incumplimiento de las metas autoimpuestas–, argumentando que nuestra institucionalidad fiscal requiere mejoras (…). Ninguna institucionalidad asegurará el cumplimiento de las metas fiscales, si es que las personas encargadas de asegurar el cumplimiento de estas –el Ministerio de Hacienda– no se comprometen a mantener una política fiscal responsable.

A continuación rescatamos lo más polémico del reporte del Consejo Fiscal Autónomo.

1. Errores en la estimación de Ingresos Tributarios No Mineros

“El desvío de la meta de BE vigente de 2025 responde principalmente a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos, especialmente de los ingresos tributarios de los contribuyentes no mineros.” “En 2025, los ingresos efectivos del Gobierno Central resultaron 2,0% del PIB (US$7.020 millones) inferiores a lo estimado, explicado principalmente por una menor recaudación tributaria de los contribuyentes no mineros.” “Este mayor ajuste cíclico es consistente con una evolución más positiva de lo esperado de las variables macroeconómicas subyacentes consideradas en el cálculo del BE.” “Para el período 2018-2024 -excluyendo los años asociados a la pandemia- las proyecciones de estos ingresos registran una sobreestimación promedio de 0,91% del PIB, lo que evidencia un sesgo sistemático relevante en su estimación.” 2. Ajustes cíclicos “Los ajustes cíclicos fueron revisados al alza -reduciendo el Balance Estructural- por 0,61% del PIB respecto de lo proyectado en el IFP3T24.” “El desvío del ajuste cíclico asociado al cobre ascendió a 0,42% del PIB respecto del IFP3T24, explicado principalmente por la evolución del precio efectivo del metal.”

3. Aumento del gasto público respecto del nivel comprometido

“El desvío de la meta de BE de 2025 responde también a un aumento del gasto público respecto del comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025 (IFP1T25).”

“El gasto total fue 0,16% del PIB (US$568 millones) superior a lo proyectado en el IFP1T25, que ya incorporaba un recorte de gasto respecto de la Ley de Presupuestos 2025.”

4. Escasa efectividad del plan de acciones correctivas