Encuesta Cadem: 42% cree en la versión de Kast en conflicto con Boric por cable submarino

El 42% de los consultados cree en la versión del presidente electo, José Antonio Kast, sobre la polémica en torno al proyecto del cable submarino entre Chile y China, mientras que el 33% dijo confiar en lo dicho por el presidente Gabriel Boric, de acuerdo con lo revelado por la última encuesta Plaza Pública de Cadem. En tanto, un 20% sostuvo que no le cree a ninguno de los dos.

Según el sondeo, entre los encuestados que se identifican con la derecha, el 80% dijo creerle al mandatario electo, en tanto que entre aquellos que se sienten más cercanos a la izquierda, el 83% le cree al presidente en ejercicio.

El sondeo, que corresponde a la primera semana de marzo, evidenció que el conflicto político entre Kast y Boric ha tenido una amplia difusión pública, ya que el 93% de los encuestados admitió que ha escuchado o sabido de lo ocurrido entre ambas autoridades.

En esa línea, el 85% supo o escuchó que José Antonio Kast dio por finalizado el proceso de traspaso de gobierno por lo ocurrido en torno al cable chino.

Al respecto, el 57% dijo estar en desacuerdo con que se terminara el proceso de traspaso de mando, versus el 34% que está de acuerdo con la decisión del presidente electo.

A quién se responsabiliza por lo ocurrido con el cable submarino

Por su parte, el 39% de los encuestados por Cadem opinó que el presidente Gabriel Boric es el responsable de lo ocurrido con el cable submarino, el 32% piensa que es Kast y el 25% considera que es culpa de ambos por igual.

Además, el 61% no cree que el gobierno haya entregado toda la información relevante, un 59% no considera que la haya entregado de forma oportuna, el 58% no cree que haya sido transparente al proporcionarla, y un 55% piensa que no actuó con la verdad.

En otra línea, el 78% de los sondeados se manifestó de acuerdo con que se cree un equipo de trabajo administrativo que se encargue de revisar y auditar lo entregado por La Moneda.

Sobre cómo le irá a Chile con el nuevo gobierno, el 52% (-5pts) dijo que bien, en tanto que el 24% (+5pts) piensa que le irá mal.

El sondeo de Cadem también dejó de manifiesto que el 36% (-1pto) de los encuestados aprueba la gestión del presidente Boric, mientras que el 58% (+2pts) la desaprueba.