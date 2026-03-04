Presidente Boric responde a auditoría a su Gobierno anunciada por Kast: “Acá no hay nada que esconder”

“Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila y creo que Chile está cansado de ver pelear a sus autoridades”, precisó el jefe de Estado.

El presidente Gabriel Boric reaccionó al anuncio de José Antonio Kast de concretar una auditoría general a toda su administración tras el 11 de marzo, luego del comentado fin al proceso de traspaso de mando.

En entrevista con ITV Patagonia de Punta Arenas, Boric salió al paso de la fuerza de tarea administrativa que comandará Claudio Alvarado y al futuro jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval: “Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias”.

“Dicen que se terminan las reuniones, van a haber auditorías. Bienvenidas sean todas las auditorías que sean necesarias. Acá no hay nada que esconder. Y las cosas que haya que mejorar, pues que se mejoren. Yo en esto tengo la conciencia muy tranquila y creo que Chile está cansado de ver pelear a sus autoridades”, precisó el jefe de Estado.

En esta línea, el presidente Boric reiteró su llamado a José Antonio Kast a retomar las reuniones de traspaso. “Como presidente de la República y todo mi gobierno está disponible para retomar conversaciones y hacer un traspaso de mando que sea absolutamente transparente en toda la información y que sea impecable hoy día”.

“Acá no podemos quedarnos en pelea chicas. Todos tenemos que estar a la altura de nuestras responsabilidades y yo por lo menos voy a seguir en esa línea. Como dije, nuestra mano está tendida. Depende del futuro gobierno si la toma o no”, dejó en claro Boric.

El mandatario puntualizó que “hay una tradición republicana de la que Chile se enorgullece, que el cambio de mando, aunque hayan diferencias políticas entre el presidente entrante y el presidente saliente, se realiza con un espíritu y actitud republicana. Yo estoy totalmente disponible para que el 11 de marzo se dé de esta manera y en la semana que queda seguir realizando las reuniones de traspaso como se habían venido realizando hasta ahora”.