Gobierno despeja camino en el Sernac: pide renuncia del director que estaba congelado por investigación

Herrera no dejó voluntariamente el puesto el 11 de marzo de 2026. Tampoco estaba ejerciendo, ya que fue suspendido por una investigación en el marco de la Ley Karin.

Esta tarde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon), solicitó la renuncia al director del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Andrés Herrera Troncoso, despejando así el camino para el recambio en el servicio, el que se encontraba congelado.

Esto ya que Herrera, quien ocupaba el cargo desde 2022, no dejó voluntariamente el puesto el 11 de marzo de 2026, como se acostumbra habitualmente en casos de cambio de gobierno. Tampoco estaba ejerciendo, ya que fue suspendido del mismo por una investigación en el marco de la Ley Karin.

“Esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública, mediante el Servicio Civil. En tanto, la actual subdirectora de Fiscalización del SERNAC, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante del servicio”, dijo el Minecon.

El titular de Economía, Daniel Mas, precisó que el servicio estará enfocado en ser “cercano, ágil y que funcione bien para las personas, siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas, ayudando a resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velando por el cumplimiento de la ley”.

Suspensión e investigación

El abogado Andrés Herrera fue subdirector jurídico del Sernac durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, el recambio en la institución se tradujo en su salida. Volvió en octubre de 2022, cuando, por medio de un concurso, se le asignó el cargo, sucediendo a Lucas del Villar.

Las tensiones explotaron en octubre de 2025, cuando, en el marco de una discusión con miembros de la asociación de funcionarios, los trabajadores optaron por denunciar a Herrera en virtud de la Ley Karin. Desde noviembre pasado estaba suspendido del cargo. Sobre esta investigación no se han comunicado actualizaciones.

Para reemplazarlo, tras solicitar su salida, el gobierno comunicó que la búsqueda de un nuevo director se hará mediante el sistema de Alta Dirección Pública.