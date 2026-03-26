Sernac detecta graves desperfectos en 13 mil vehículos: revisa si tu auto está entre los afectados

La entidad advirtió que este problema podría incrementar el riesgo de accidentes mientras se conduce el vehículo.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó una alerta de seguridad para más de 13 mil vehículos de la marca Ford debido a graves desperfectos identificados por la compañía.

Según el organismo fiscalizador, la advertencia afecta a cuatro modelos que fueron vendidos entre 2021 y 2026, de los cuales más de 12 mil se encuentran actualmente en manos de consumidores.

Los modelos involucrados son Expedition, F-150, Maverick y Explorer, aunque Ford asegura que hasta el momento no se han registrado accidentes relacionados con estas fallas.

Sernac detecta graves desperfectos en 13 mil vehículos

En detalle, para las versiones Expedition, F-150 y Maverick comercializadas en ese período, el posible defecto se presenta al enganchar un remolque: podrían fallar las luces de freno y las señales de giro, y además aparecería en el tablero el mensaje de alerta “fallo del módulo de freno del remolque”.

Sernac advirtió que este problema podría incrementar el riesgo de accidentes mientras se conduce el vehículo.

En la versión Explorer de Ford, el fallo podría afectar el módulo de control de los faros delanteros, haciendo que el derecho gire incorrectamente y provoque deslumbramiento a otros conductores, aumentando el riesgo de accidentes.

Junto a ello, el Sernac indicó que ante cualquier duda, los consumidores pueden realizar sus consultas en los siguientes canales: