Sernac: el codiciado servicio donde la crisis interna entorpece recambio en la dirección

El actual director, Andrés Herrera, está suspendido de su cargo y con una investigación de Ley Karin en curso. Por ahora no se puede llamar a concurso.

La dirección nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) es un cargo apetecido. Tiene buena prensa, como se conoce en la jerga periodística, pues las apariciones del servicio están relacionadas con temas ciudadanos de alto impacto: demandas colectivas, compensaciones y fiscalizaciones son parte de su agenda. El recambio de gobierno siempre acarrea cambios en la jefatura, pero por ahora eso está congelado.

Habitualmente el cambio de gobierno se traduce en la renuncia voluntaria al Sernac, pero desde que asumió José Antonio Kast esto no ha ocurrido. Todo a raíz de un proceso que terminó con el actual director del servicio denunciado y suspendido en el marco de un proceso iniciado bajo la Ley Karin. Mientras lo anterior no se resuelva, no se puede llamar a concurso para el puesto.

Suspensión e investigación

El abogado Andrés Herrera fue subdirector jurídico del Sernac durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda, el recambio en la institución se tradujo en su salida. Volvió en octubre de 2022, cuando, por medio de un concurso, se le asignó el cargo, sucediendo a Lucas del Villar.

Las tensiones en el servicio -que depende del Ministerio de Economía- han sido conocidas en varias ocasiones, aunque todo explotó en octubre de 2025, cuando, en el marco de una discusión con miembros de la asociación de funcionarios, los trabajadores optaron por denunciar a Herrera en virtud de la Ley Karin.

Poco después, Herrera presentó una licencia médica, que renovó a mediados de noviembre, y no regresó al servicio. Mientras dure la investigación, se mantiene suspendido de sus funciones.

A diferencia de los procesos regulares bajo la Ley Karin, que son revisados por la Dirección del Trabajo, en el caso del sector público la investigación queda en manos de otro funcionario de alto nivel jerárquico, en un cargo similar, lo que se formaliza mediante una resolución exenta.

“Como Asociación de Funcionarios del SERNAC, estimamos que el daño ocasionado por la actual conducción institucional ha afectado la solidez del Servicio y la confianza interna; por ello, junto con esperar una pronta resolución del proceso en curso, consideramos indispensable retomar una senda de rigor técnico, profesionalismo y apego a los principios que deben regir el actuar de una institución llamada a proteger los derechos de las y los consumidores, con especial cuidado y respeto hacia las y los funcionarios”, señalaron los trabajadores a El Dínamo.

POr su parte, el Sernac señaló a este medio que mientras no se conozca el proceso y el resultado del sumario, no se pueden referir al asunto.

Nombramiento en suspenso

El Sernac siempre ha sido una “bala de plata” para los nuevos gobiernos. Pese a que el cargo se provee por Alta Dirección Pública (ADP), el puesto suele ser ocupado por alguien cercano a La Moneda. En efecto Herrera fue felicitado por el Partido Socialista cuando asumió en la institución.

Cabe recordar que dentro de las potestades del nuevo presidente, José Antonio Kast, está utilizar 12 nombramientos directos de ADP y que, además, una vez utilizados esos cupos, puede solicitar la renuncia a ciertos cargos y convocar a nuevos concursos.

La dirección del Sernac requiere la ratificación de los tres poderes del Estado.