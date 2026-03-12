Sernac emite alerta de seguridad por vehículos que podrían incendiarse: conoce los modelos afectados

El principal riesgo identificado es que, ante el contacto del combustible con partes calientes del vehículo, podría existir una posibilidad de incendio.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos de la marca Peugeot, específicamente los modelos Partner y Rifter comercializados en Chile entre los años 2025 y 2026, debido a un posible defecto que podría generar riesgos durante su uso.

Según la información publicada por el organismo, el defecto detectado se relaciona con una falta de conformidad en la unión de la tubería de alta presión de combustible con la rampa de inyección común, lo que podría provocar fugas de combustible hacia el sistema de escape.

El principal riesgo identificado es que, ante el contacto del combustible con partes calientes del vehículo, podría existir una posibilidad de incendio, lo que representa un peligro potencial tanto para los ocupantes como para el propio automóvil.

Hasta ahora, la empresa ha señalado que no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

En total, la alerta incluye 1.578 unidades de estos modelos en el país, de acuerdo con los registros disponibles.

Las instrucciones del Sernac para los propietarios de vehículos afectados recomiendan verificar si su unidad está incluida en la lista por medio del número de chasis o VIN y, en caso de corresponder, coordinar una cita en el punto de servicio autorizado Peugeot para la verificación y reparación, que no tendrá costo para el consumidor.

En ese contexto, la reparación consiste en la verificación y/o sustitución de la rampa común de inyección y las tuberías de alta presión de combustible, con un tiempo estimado de alrededor de 2 horas.

Vehículos Peugeot Rifter, años 2025-2026

