Por malos olores y ruidos molestos: SMA levanta cargos a planta faenadora Lo Miranda de Agrosuper

Es una de las plantas de pollo más importante del país. Se trata de la faenadora de Agrosuper, ligada a la familia Vial, Lo Miranda, ubicada en la localidad de Doñihue en la región de O’Higgins. Es precisamente esta unidad productiva la que acaba de ser sancionada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Los cargos apuntan a incumplimientos en relación con lo comprometido en sus resoluciones de calificación ambiental, en cuanto a la gestión de los ruidos molestos y de la emisión de olores provenientes de la unidad productiva.

La SMA indicó que el proyecto contempla en una planta faenadora de aves, una planta faenadora de cerdos, una zona de frigorífico, una planta rendering, un sistema de tratamiento primario y secundario de residuos industriales líquidos (en adelante, “RILES”) y una planta de biomasa.

“Además, la unidad fiscalizable corresponde a una “Fuente Emisora de Ruidos”, al tratarse de actividades productivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, números 1 y 13 del Decreto Supremo N°38, de 11 de noviembre de 20211, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por fuentes que indica (en adelante, “D.S. N°38/2011).”.

La autoridad dijo que había recibido al menos 38 denuncias por malos olores y ruidos molestos, a raíz de lo cual realizó un fiscalización de las medidas de mitigación y cumplimiento. Tras esto, definió aplicar tres cargos.

“El primer cargo se sustenta porque la empresa no dio cumplimiento del Plan de Gestión de Olores, en tanto, no se efectuó informe de análisis de causas ni se entregó respuesta a los vecinos respecto de reclamos recibidos en materia de generación de olores y ruidos. Infracción que fue clasificada como grave.”, detallaron

La SMA añadió que se estipuló una segunda infracción imputada por incumplimiento del compromiso ambiental voluntario consistente en la actualización y mejora de la señalética al exterior de la planta faenadora, clasificada como leve. Y, por último, un tercer cargo por los niveles sonores en horario nocturno, infracción también calificada como leve.

“La afectación por olores es un tema especialmente sensible en esta región que cuenta con plantas de este tipo instaladas en distintas zonas, los que son fiscalizados por la SMA. Y, sumado a esta materia, la investigación constató una contaminación acústica generada por esta feanadora. Por esta razón, es importante recordarles a los titulares de estos proyectos que deben disponer y respetar los instrumentos de gestión ambiental exigidos para su funcionamiento”, dijo la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

El proceso le pueden significar a Agrosuper multas de entre 1.000 Unidades Tributarias Anules (UTA) para cargos leves, mientras que una grave puede finalizar en sanciones de hasta 5.000 UTA, clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. “El titular del proyecto arriesga una sanción de hasta 7.000 UTA, equivalente a más $5.818 millones.”, detalló el fiscalizador. Es decir unos $ 486 millones de pesos.

En tanto, la empresa tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos. Consultados al respecto, Agrosuper no se refirió al tema.