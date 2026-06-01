“Es una medida responsable”: presidente Kast y Quiroz proponen aumentar deuda fiscal a USD 6.200 millones

“Se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera heredada y dar certeza respecto del financiamiento del ejercicio fiscal 2026”, argumentó el titular de Hacienda.

El Palacio de Cerro Castillo fue el escenario escogido por el presidente José Antonio Kast para presentar el proyecto de ley para aumentar el límite de deuda fiscal contemplada en la Ley de Presupuesto 2026 a USD 6.200 millones.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda explicó que esta iniciativa busca hacer frente a la necesidad de mayor financiamiento del Estado.

“Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del fisco”, puntualizó el jefe de la billetera fiscal.

Quiroz detalló que la mayor necesidad de deuda fiscal se deriva de:

Profundización del déficit fiscal en US$3.800 millones con respecto a lo estimado en la Ley de Presupuestos.

US$900 millones por efecto tipo de cambio.

US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante y caja.

“Se trata de una medida responsable y necesaria para asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera heredada y dar certeza respecto del financiamiento del ejercicio fiscal 2026″, argumentó el titular de Hacienda, quien reiteró que seguirán adelante con su política de racionamiento del gasto público.