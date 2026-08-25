Hasta 60% de descuentos en vuelos: la fecha del Travel Sale 2026 y las mejores ofertas del evento

Se acerca una nueva edición del Travel Sale, donde los consumidores podrán acceder a grandes ofertas para diferentes destinos dentro de Chile y en el extranjero.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Achet y Fedetur entregaron detalles sobre la nueva edición del Travel Sale, cuyo evento tendrá diferentes ofertas y promociones para quienes buscan comprar vuelos, reservar alojamientos o planificar sus próximas vacaciones.

La nueva versión del Travel Sale se llevará a cabo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, donde los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 60% en paquetes, vuelos, hoteles, cruceros y circuitos con guía, además de opciones de pago de hasta 12 cuotas sin interés.

Bajo este contexto, la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, manifestó que “cada vez vemos consumidores más informados, que comparan alternativas y utilizan las herramientas digitales para planificar sus viajes. Como CCS, queremos que ese crecimiento vaya acompañado de una experiencia de compra segura, transparente y confiable, especialmente en eventos de alta demanda como este”.

Travel Sale 2026: las ofertas y descuentos que estarán disponibles para los consumidores

Dentro de las ofertas del Travel Sale 2026 destacan los destinos del Caribe, con descuentos de hasta un 60% en alternativas hacia México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

Respecto a Sudamérica, los viajeros podrán acceder a promociones de hasta un 40%, incluyendo Chile, Brasil y Argentina.

Para las personas que estén planificando viajes de mayor distancia, habrá hasta un 30% para destinos de Europa y Estados Unidos, incluyendo lugares como Barcelona y Madrid.

“El Travel Sale se ha consolidado como una oportunidad concreta para anticipar y organizar los viajes de fin de año, planificar escapadas y acceder a una amplia oferta, comparando precios, destinos y alternativas”, sostuvo la secretaria general de Achet, Lorena Arriagada.

Debido a los conflictos internacionales y la incertidumbre que afecta a algunos mercados, la representante de Achet aseveró que “estamos observando una reorientación de los viajes hacia destinos percibidos como más tranquilos y seguros, donde Chile tiene una importante oportunidad para fortalecer su oferta turística. Nuestro llamado es a revisar las condiciones de cada promoción y comprar siempre a través de los canales oficiales del Travel Sale y de empresas formales”.