Frente Amplio respalda llamado de Vodanovic y Bellolio a generar acuerdos: “Son un aporte”

El gesto de la timonel del FA se da tras las elecciones de la colectividad, donde Tomás Vodanovic respaldó públicamente la lista de Constanza Martínez.

AGENCIA UNO

Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, respaldó el llamado de los alcaldes Jaime Bellolio (UDI) y Tompas Vodanovic (FA) a levantar acuerdos de Estado.

Las declaraciones de la legisladora vienen luego que el jefe comunal de Maipú dejara en claro que el documento compartido con su par de Providencia fue conversada con la propia Yeomans y Constanza Martínez.

Además, el gesto de la timonel del FA se da tras las elecciones de la colectividad, donde Tomás Vodanovic respaldó públicamente la lista de Martínez.

A través de sus redes sociales, Gael Yeomans recalcó que “la invitación que nos hacen los alcaldes Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio es un aporte para lograr acuerdos de Estado que nos saquen de la disputa coyuntural”.

“La infancia y la vejez, que son temas que se tocan en esta carta, tienen que trabajarse con esa perspectiva. Acuerdos que Chile ya ha visto en su historia como el de pensiones el 2025, o como el logrado entre Allende y Cruz Coke que permitió la existencia de la salud pública en nuestro país”, sentenció la timonel del Frente Amplio.