Qué es el viento catabático que ha elevado la temperatura en Santiago

La Reina llegó a 21,8°C a las 7:56 horas, convirtiéndose en el registro más elevado de la mañana en la Región Metropolitana.

Santiago enfrentó este martes una jornada poco habitual, marcada por intensas ráfagas de viento y un rápido incremento de las temperaturas durante las primeras horas del día.

El fenómeno corresponde al denominado viento Raco o viento catabático, asociado a un descenso de masas de aire desde sectores cordilleranos de la Región Metropolitana (RM).

Qué es el viento catabático

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que este fenómeno ocurre cuando una masa de aire denso baja por las laderas debido a la gravedad y a las diferencias de presión. “Se produce por efecto de atracción gravitacional de un aire denso que desciende. La fuerza de esta variación o gradiente de presión es lo que mueve el aire, pero por efecto gravitatorio lo hace descender“, señaló el especialista.

Durante su desplazamiento hacia zonas de menor altura, el aire experimenta un proceso de compresión que provoca un aumento de su temperatura y una disminución de la humedad. “Al descender (…) sobrecalienta el aire y lo reseca”, explicó Leyton, quien comparó este mecanismo con el calentamiento que se produce al utilizar un bombín para inflar una bicicleta.

El efecto fue evidente desde temprano. La Reina llegó a 21,8°C a las 7:56 horas, convirtiéndose en el registro más elevado de la mañana en la Región Metropolitana. En otros sectores, las ráfagas llegaron a 70 km/h, provocando además la caída de árboles, postes y estructuras publicitarias. El meteorólogo Gianfranco Marcone, de T13, indicó que el viento Raco está relacionado con el llamado efecto Foehn, proceso que también explica el calentamiento y secamiento del aire al descender.

De acuerdo con los especialistas, las condiciones podrían repetirse durante la jornada, con la posibilidad de nuevas rachas de viento entre las 12:00 y las 14:00 horas. Ante este escenario, se recomendó a la población mantener precaución al desplazarse, especialmente en sectores donde existan árboles, estructuras o elementos susceptibles de ser derribados por el viento.