Codelco concreta alianza para desarrollar nueva mina a tajo abierto en las cercanías de Tocopilla

Tovaku será una operación a cielo abierto y contempla una producción estimada de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre.

Codelco concretó una alianza con Pucobre para desarrollar el proyecto Tovaku, mina a tajo abierto que se ubicará a 70 kilómetros al oriente de Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

En esta nueva sociedad, Pucobre tendrá una participación de 60% y Codelco el restante 40%, marcando así la continuidad a esta asociación iniciada en 2009.

La alianza permitirá “acelerar acelerar las siguientes fases de desarrollo del proyecto, entre ellas la ingeniería de detalle, la obtención de permisos ambientales y sectoriales, y la ejecución de obras tempranas. Entre estas actividades se consideran trabajos en terreno, licitación de equipos principales, permisos críticos e ingeniería necesaria para habilitar la futura construcción del proyecto”.

Estas actividades forman parte de la hoja de ruta que busca llevar el proyecto a producción en 2030, con una inversión cercana a US$ 870 millones.

“Las asociaciones son un pilar de la estrategia de crecimiento de Codelco. Nos permiten acelerar la generación de valor de nuestros recursos mineros, incorporar las capacidades y especialización de buenos socios, y conseguir estructuras eficientes para sumar nueva producción. Tovaku es un muy buen ejemplo de ello: una iniciativa que moviliza inversión y captura valor para Codelco y para Chile”, comentó Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco.

La nueva sociedad considera que Codelco aporte las concesiones mineras del proyecto, mientras que Pucobre contribuirá con los estudios ya realizados, y estará a cargo del financiamiento de las etapas de desarrollo y construcción.

Tovaku será una operación a cielo abierto y contempla una producción estimada de 46 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, cuenta con reservas por 633 millones de toneladas y una vida útil de 21 años. Entre los atributos del proyecto destaca la presencia de minerales a poca profundidad y un bajo consumo de ácido para su procesamiento, junto con el uso de agua de mar sin desalar.