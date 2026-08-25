La alerta afecta a 213 vehículos comercializados y contempla una falla que podría reducir la visibilidad de los conductores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó una alerta de seguridad que involucra a 213 vehículos vendidos en Chile, debido a una falla en el sistema de limpiaparabrisas delantero que podría reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidente.

La campaña considera modelos correspondientes a los años 2025 y 2026, comercializados entre enero de 2025 y mayo de 2026.

Según los antecedentes entregados por Ford Motor Company Chile, el inconveniente podría manifestarse bajo temperaturas de congelación o inferiores.

En esas condiciones, los limpiaparabrisas podrían operar únicamente en su velocidad máxima y el sistema de lavado podría dejar de funcionar. Esto podría generar una disminución de la visibilidad para quien conduce y, “en casos extremos, podría resultar en una pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de un accidente”.

Sernac advierte falla vehicular que eleva riesgo de accidente

De acuerdo a lo informado, los vehículos involucrados fueron fabricados entre septiembre de 2024 y febrero de 2026. Del total considerado en la alerta, 205 unidades ya estarían en poder de consumidores, mientras que dos permanecen en stock y otras seis se encuentran dentro de la cadena de distribución.

Para confirmar si un automóvil está incluido, los propietarios deben revisar el VIN o número de chasis y contrastarlo con el listado correspondiente a la campaña.

En caso de estar afectado, el dueño deberá contactar a Ford y coordinar una revisión. La solución contempla el reemplazo del motor del limpiaparabrisas delantero, trabajo que tiene una duración estimada de 18 minutos y será realizado sin costo para el propietario.

El Sernac recomendó a los usuarios verificar cuanto antes si su vehículo forma parte de la campaña y utilizar los canales habilitados por Ford Chile para solicitar la atención. Además, el organismo recordó que esta medida no libera a la empresa de las responsabilidades que establece la Ley de Protección al Consumidor frente a eventuales perjuicios ocasionados a los consumidores.