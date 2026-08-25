La Luna se teñirá de rojo: cuándo y cómo verla en Chile

Observar el último eclipse lunar no supone un riesgo para la vista. Sin embargo, en ciertas zonas la visibilidad podría ser menor por las condiciones meteorológicas.

El último eclipse lunar del año podrá verse desde Chile en los últimos días de agosto. A diferencia de los eclipses solares, estos son visibles desde una franja menos limitada. Gran parte de América del Norte y del Sur, y determinados sectores de Europa, África y Asia Occidental podrán presenciar este fenómeno en el cielo.

Entre el 27 y 28 de agosto, la Luna Llena atravesara la sombra de la Tierra, provocando un eclipse lunar parcial. La NASA explica así este fenómeno: “Es una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna provoca que la Luna atraviese solo una parte de la umbra terrestre. La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrirla completamente“.

Si bien el satélite natural de la Tierra no estará completamente cubierto, podrá verse notablemente oscurecido, con un tono rojizo o cobrizo en el borde. Este tono hace que reciba el nombre de “Luna Roja” o de sangre.

En Chile, podrá verse desde las 22:33 horas del jueves 27 de agosto. El punto máximo de ocultación lunar podrá verse a las 00:12 del 28 de agosto. La fase parcial será a eso de las 01:52 horas y ya a las 03.00 horas el evento habrá culminado.

Observar un eclipse lunar, al contrario de uno solar, no supone riesgo para la vista. Basta con alzar la vista al cielo en el horario adecuado, o servirse de binoculares o un telescopio para ver más de cerca la sombra curva de la Tierra desplazándose sobre el satélite natural.

El único factor que podría complicar la observación de este evento son las condiciones meteorológicas. Según informó el portal especializado Meteored, es probable que haya nubosidad desde Región de Coquimbo hacia el sur. Por ende, el norte del país nuevamente será el lugar ideal para la observación astronómica.