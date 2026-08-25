FOTOS – Tras 10 años sin funcionar, así se renovará el puente Los Carros

El inicio de los trabajos están previsto para la última semana de septiembre de 2026, con una inversión superior a los $873 millones.

Luego de permanecer cerrado durante una década, el puente Los Carros se prepara para ser recuperado y volver a conectar Santiago con Recoleta.

Las obras de conservación fueron adjudicadas y su inicio está previsto para la última semana de septiembre de 2026, con una inversión superior a los $873 millones y un plazo de ejecución de 210 días corridos.

El anuncio fue realizado por el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a los alcaldes Mario Desbordes y Fares Jadue.

La estructura, emplazada sobre el río Mapocho, permite conectar sectores comerciales como la Vega Central y el Mercado de Abasto Tirso de Molina con el Mercado Central, por lo que su recuperación busca facilitar nuevamente el desplazamiento de peatones en esta zona. “Después de 10 años cerrado estamos dando un paso concreto para recuperar el puente Los Carros. Como Gobierno de Santiago destinamos más de $873 millones para restaurar este monumento histórico y devolverlo a la ciudad”, destacó Orrego.

Tras 10 años sin funcionar, así renovarán el puente Los Carros

El proyecto contempla una intervención integral de la estructura, incluyendo el refuerzo de las vigas inferiores y del anclaje norte, además de la reposición de barandas y elementos dañados por actos vandálicos. También se renovará la superficie, se realizarán trabajos contra la corrosión y se aplicará pintura a la estructura metálica. A esto se suman nuevos pavimentos, accesos con criterios de accesibilidad universal, iluminación LED y tótems con información sobre la historia del puente.

En materia de seguridad, se incorporarán cámaras, altoparlantes y micrófonos, mientras que las autoridades anunciaron un aumento de la vigilancia. “La labor de fiscalización se va a redoblar en este lugar”, afirmó el gobernador.

Desbordes, en tanto, adelantó que el paso será inicialmente de carácter peatonal y contará con “guardias permanentes”. Aunque todavía no existe un horario definitivo, planteó que “es probable que el puente opere en horario extendido diurno, tipo 6.00 de la mañana hasta 11.00 de la noche”. Además, sostuvo que “en la noche probablemente se mantenga cerrado porque hay que evitar que se lo tomen, obviamente. Y procurar que funcione bien para la ciudadanía”.

Core Metropolitano.

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