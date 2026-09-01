“Negativo en todas sus líneas”: las reacciones a a la caída del Imacec y los emplazamientos al Gobierno

El exministro Marcel cuestionó a Quiroz, señalando que se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión, mientras que Parisi emplazó al Gobierno a convocar una mesa de trabajo y agilizar inversiones en minería.

El Índice de Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio registró una caída de 1,5%, el peor desempeño de la economía en más de tres años, cuya cifra fue impulsada principalmente por el retroceso de la minería.

Bajo este contexto, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, analizó este dato y aseveró que “tenemos un Imacec muy negativo, negativo en todas las líneas, tanto en la comparación anual como en la mensual y desestacionalizada, después de un segundo trimestre que acordémonos que estuvo por debajo también de las expectativas”.

En diálogo con Radio Infinita, el exsecretario de Estado no estuvo en línea con las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que junio fue un mes de inflexión para la economía. Lo anterior, luego de que el Imacec de dicho mes fuera positivo tras cinco meses consecutivos a la baja.

“Normalmente, uno espera un poquito a ver cómo evoluciona la cifra; la verdad es que junio no fue espectacular, se comparaba con un junio pasado relativamente bajo, y por lo tanto era muy esperable que hubiera una cifra positiva”, expresó.

A lo que agregó: “Creo que el ministro va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo“

Por su parte, desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la presidenta Susana Jiménez, puso paños fríos al mal desempeño de la economía y se mostró optimista para lo que viene.

“Nosotros para este año estamos proyectando un crecimiento relativamente bajo, o sea, entre 1% y 1,3%. Podría llegar a 1,5%. No va a ser más que eso. Sin embargo, para el próximo año, nosotros estamos estimando que vamos a andar más cerca del 3%”, expresó en conversación con Radio Pauta.

De acuerdo a la explicación de Jiménez, estas proyecciones se apoyan en señales que ha estado dando el mercado, como proyectos de inversión que están ingresando al sistema de evaluación ambiental, y los pronósticos que tiene la Corporación de Bienes y Capital.

Las reacciones en el mundo político tras las negativas cifras del Imacec

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra (PS), aseveró que “Chile vive momentos tremendamente complejos” y cuestionó que las medidas anunciadas y aplicadas por el Gobierno de Kast y el ministro Quiroz “no están dando el ancho. No hay confianza”.

“Hubo una salida de 2.814 millones de dólares del país. Es decir, no hay confianza por lo tanto, en mantener los recursos en Chile, en invertirlo y para que haya inversión necesaria para que tengamos empleo. Sin eso no vamos a superar la crisis de empleo. Segundo, hay cautela en los consumidores y eso significa que también tenemos efectos en los diferentes rubros de la producción y el comercio”, añadió.

“Tanto en suma tenemos una economía estancada, una economía que no crece, todo lo contrario, decrece y el riesgo del país de en definitiva caer ya en una etapa de recesión compleja y difícil que el conjunto de los chilenos van a tener que asumirla producto de la mala política económica del Gobierno del presidente Kast”, complementó.

En este sentido, el senador emplazó al Ejecutivo a “revisar todo lo que está haciendo porque los números hablan fuerte y claro, y si no se quiere escuchar, si no se quiere asumir la condición de la economía, y por tanto los efectos que ésta tiene en la vida de los chilenos, la verdad es que es una situación penosa y la responsabilidad política tiene que asumirla el presidente. Se nos pidió que nos preocupáramos del crecimiento y el que menos se preocupa del crecimiento es justamente al Gobierno”.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “Kast y Quiroz tienen responsabilidad en el desastroso resultado del Imacec. Con el bencinazo empobrecieron a la gente para transferirle US$4.000 millones al 1% con la Ley de los Súper Ricos. El resultado fue menos consumo, menos actividad y menos empleo”.

En este marco, advirtió: “Lo que viene puede ser peor: presión inflacionaria, recortes a la inversión pública y un Gobierno sin ningún plan frente a la automatización que amenaza miles de trabajos. Si no corrigen el rumbo ahora, tendrán que responder ante el país”.

En tanto, el diputado Agustín Romero (REP) planteó: “La pregunta es simple: ¿Chile necesita más impuestos y más trabas, o necesita que el Gobierno se enfoque en crear las condiciones para que haya más inversión, más ahorro y mejores condiciones para volver a crecer?”.

El líder del Partido del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, fue más allá y emplazó al Gobierno a convocar una mesa de trabajo y agilizar inversiones en minería tras caída del Imacec.

“El Presidente Kast está bien que vaya a hacer sus reuniones con la extrema derecha y lo que él quiera, pero es urgente –y ya lo habíamos dicho anteriormente– se requiere una mesa de trabajo para la gran minería”, expuso.

En este escenario, Parisi aseveró: “Muy malas noticias para la economía. Esto no se soluciona con la megarreforma, sino que también con apurar los procesos de inversión y con una mesa de trabajo directa con la gran minería del cobre”.