Gobierno confirma refuerzo de protección policial a alcalde White por amenazas

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), se refirió a las amenazas que recibió el alcalde de San Bernardo, Christhoper White (PS), de parte de Juan Flores, apodado como “Indio Juan”.

El sujeto permanecía prófugo desde el pasado 25 de febrero, cuando escapó de la ex Penitenciaría vestido de gendarme. En ese entonces cumplía cadena perpetua por femicidio. Fue capturado en momentos en que planificaba un supuesto atentado contra el alcalde White, según revelaron escuchas telefónicas.

White ya había sido objeto de amenazas en el pasado que, según reveló él mismo, provenían de narcotraficantes, comerciantes ambulantes y personas que habían sido desalojadas por el municipio de rucos.

Al respecto, Arrau mencionó que White ya había sufrido amenazas y que, por tanto, contaba con protección policial. “Eso se va incrementar, o sea, ya se incrementó. De hecho, a raíz de esta nueva amenaza”, anunció el secretario de Estado.

“Ya hablé ayer con él, le recomendé que, ciertamente, hay que tomar resguardos cuando suceden estas cosas, las personas que tengo algún grado de exposición. Y, bueno, entiendo que él ahora está siendo atendido. Esperemos que se encuentre bien. Ayer tuvimos contacto con él, una situación complicada cuando el Estado y los públicos y autoridades son amenazadas. Acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, añadió.