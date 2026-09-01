Qué explica la renuncia del secretario del Ejército de Estados Unidos en medio de la guerra con Irán

El alejamiento del funcionario se suma al reciente despido del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George.

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Casi al mismo tiempo que Donald Trump aseguró que el Ejército de Estados Unidos golpeará “con fuerza” al régimen de Irán, su secretario del Ejército, Dan Driscoll, renunció a su cargo.

De esta forma, la rama más grande de las Fuerzas Armadas norteamericanas se quedó sin el liderazgo de un funcionario, ya sea civil o militar, que sea confirmado por el Senado.

La renuncia del funcionario se suma al reciente despido del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, que decidió el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Por qué renunció el secretario del Ejército de Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por el medio Axios, previo a su alejamiento, Driscoll habló con el presidente Donald Trump, a quien le expresó su preocupación por la situación del Ejército.

Aunque desde la Casa Blanca se le pidió que permaneciera más tiempo en el cargo, específicamente hasta después de las elecciones de mitad de mandato, él respondió que sentía que era hora de irse, por lo que se espera que abandone el Pentágono en los próximos días.

Respecto de los motivos que tuvo Driscoll para renunciar a su cargo de secretario del Ejército de Estados Unidos, el citado medio apuntó específicamente a dos.

El primero se relaciona con su sensación de que las iniciativas de modernización que se encontraba implementando estaban siendo bloqueadas.

La segunda razón se vincula a la molestia que le generó el caos creado por Pete Hegseth a raíz del despido de altos generales en medio del conflicto en Medio Oriente.

A lo anterior se suma la tensa relación de Driscoll con Hegseth, ya que este último “desconfiaba y era paranoico” del primero por su estrecha relación de este con el vicepresidente JD Vance, compañero suyo en la Facultad de Derecho de Yale.