Economía chilena sufre nuevo golpe: PIB de segundo trimestre cae y cierra el primer semestre del año en rojo

El PIB cayó 0,2% entre abril y junio y acumuló un semestre de contracción, lo cual se explicó, “en gran parte, por la actividad minera”.

La economía chilena cerró el segundo trimestre de 2026 con una caída de 0,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó este martes el Banco Central.

Con este resultado, la actividad acumuló seis meses de desempeño negativo. Entre enero y marzo, el PIB había registrado inicialmente una contracción de 0,5%. Sin embargo, el instituto emisor corrigió posteriormente esa cifra a una caída de 0,3%.

El resultado entre abril y junio estuvo marcado principalmente por un retroceso de las exportaciones y por la variación de existencias. El mayor consumo de los hogares permitió amortiguar parte de ese efecto.

Minería arrastra el resultado

Por el lado de la producción, la minería explicó buena parte de la contracción del PIB, según el Informe de Cuentas Nacionales del Banco Central.

El panorama fue distinto para las actividades no mineras. Este componente de la economía creció durante el trimestre, apoyado principalmente por los servicios personales y el comercio.

Al eliminar los efectos estacionales, la actividad tampoco mostró cambios frente al primer trimestre del año.

Así, el desempeño económico presentó diferencias entre sectores. La minería y las exportaciones restaron fuerza al crecimiento, mientras que el consumo y las actividades no mineras ayudaron a contener la caída.

El Banco Central también ajustó el resultado del segundo trimestre respecto de la estimación preliminar del Imacec. La variación pasó de un crecimiento de 0,1% a una contracción de 0,2%.

El instituto emisor explicó que la modificación respondió a la actualización de los indicadores de coyuntura y al proceso de conciliación de la oferta y el uso trimestral.

Consumo de los hogares crece 1,2%

Pese al retroceso de la actividad económica, el consumo de los hogares mostró un comportamiento positivo. Durante el segundo trimestre aumentó 1,2%.

El principal impulso provino del gasto en servicios. Los servicios de salud y el turismo explicaron buena parte de este avance.

Los bienes durables también contribuyeron al resultado. El Banco Central destacó las mayores compras de automóviles. Sin embargo, ese efecto se vio parcialmente limitado por una reducción del gasto en productos tecnológicos.

En cuanto a los bienes no durables, el consumo disminuyó. El instituto emisor destacó “un menor gasto en combustibles, lo que fue parcialmente compensado por mayores compras de vestuario”.

El consumo del Gobierno, por su parte, creció 1,8%. Según el Banco Central, este resultado fue “coherente con un incremento en los servicios de salud y educación”.